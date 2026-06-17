Eric Sprott hält 19,9%. Gold explodiert auf 4.350 USD. Warum sich diese Alaska-Goldstory wieder bewegen könnte

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Die größten Gewinner eines Gold-Bullenmarktes sind häufig nicht die Goldbarren selbst. Es sind Unternehmen mit einem Hebel auf den Goldpreis.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Grande Portage Resources (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5 | Symbol: GPB) veröffentlicht.

Willkommen zurück, Leser.

Manchmal ist der Aktienmarkt irrational.

Und genau das könnte bei Grande Portage Resources (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5 | Symbol: GPB) der Fall sein.



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Schauen wir uns die Fakten an.

Wir haben Gold auf einem historischen Niveau von rund 4.350 US-Dollar pro Unze.

Wir haben einen der bekanntesten Rohstoffinvestoren der Welt, Eric Sprott, der sich rund 19,9% des Unternehmens gesichert hat.

Wir haben ein hochgradiges Goldprojekt in Alaska mit nahezu 2 Millionen Unzen Goldressourcen.

Und trotzdem notiert die Aktie von GPG (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5 | Symbol: GPB) heute rund 40% unter ihrem Hoch von etwa 0,58 CAD.

Die Frage lautet:

Warum?

Denn eines ist bemerkenswert.

Seit dem Hoch hat das Unternehmen nicht aufgehört zu liefern.

Ganz im Gegenteil.

Während viele Anleger nur auf den Aktienkurs schauen, entwickelt sich das Projekt im Hintergrund weiter.

Und genau hier könnte die Chance liegen.

WIR HABEN DIESE STORY BEI 0,20 CAD ENTDECKT

Viele unserer Leser erinnern sich.

Wir haben erstmals im November 2025 über Grande Portage Resources (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5 | Symbol: GPB) berichtet.

Damals handelte die Aktie um die 0,20 CAD.

Kurz darauf folgte ein Ereignis, das den Markt aufhorchen ließ.

Eric Sprott stieg ein und baute eine Beteiligung von 19,9% auf.

Der Markt reagierte.

Die Aktie vervielfachte sich bis auf ein Hoch von rund 0,58 CAD.

Wer uns damals gefolgt ist, konnte innerhalb weniger Monate erhebliche Gewinne erzielen.

Heute notiert die Aktie wieder im Bereich von ungefähr 0,35 CAD.

Und genau deshalb wird die Situation interessant.

Denn die Bewertung ist zurückgekommen.

Das Projekt jedoch nicht.

Tatsächlich ist es heute weiter entwickelt als damals, als der Markt die Aktie auf 0,58 CAD bewertet hat.

Und genau solche Situationen sorgen häufig für Aufmerksamkeit bei erfahrenen Rohstoffinvestoren.

GOLD BEI 4.350 USD - DER MARKT SENDT EINE KLARE BOTSCHAFT

Machen wir einen Schritt zurück.

Warum steht Gold überhaupt auf einem Rekordniveau?

Es ist nicht einfach nur ein Rohstoff-Bullenmarkt.

Es ist eine Reaktion auf ein größeres Problem.

Die weltweiten Staatsschulden steigen weiter.

Regierungen geben Geld aus, das sie nicht haben.

Die Kaufkraft von Papierwährungen nimmt über lange Zeiträume ab.

Die Menschen spüren es jeden Tag.

Beim Einkaufen.

Beim Wohnen.

Bei Versicherungen.

Bei Energie.

Bei Reisen.

Fast alles ist teurer geworden.

Gold ist seit Tausenden von Jahren ein Wertspeicher.

Eine Form von Geld, die nicht von einer Regierung beliebig vermehrt werden kann.

Und wenn Investoren beginnen, Schutz vor Geldentwertung zu suchen, fließt Kapital traditionell in reale Vermögenswerte.

Gold steht dabei an erster Stelle.

Doch die größten Gewinner eines Gold-Bullenmarktes sind häufig nicht die Goldbarren selbst.

Es sind Unternehmen mit einem Hebel auf den Goldpreis.

Genau hier kommen Entwickler wie GPG (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5 | Symbol: GPB) ins Spiel.

DIESE PRESSEMELDUNG DREHT SICH NICHT UM BOHRUNGEN

Und das ist der Teil, den viele Anleger möglicherweise übersehen.

Die jüngste Meldung von Grande Portage Resources (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5 | Symbol: GPB) handelt nicht von einem neuen spektakulären Bohrloch.

Sie handelt von etwas, das möglicherweise noch wichtiger ist.

Der Weg zur Mine.

Das Unternehmen arbeitet aktuell an einer umfangreichen Reihe von Entwicklungs-, Umwelt- und Genehmigungsprogrammen, um das New-Amalga-Goldprojekt durch den staatlichen und bundesstaatlichen Genehmigungsprozess voranzubringen. Dazu gehören unter anderem Straßenplanung, Wasser- und Umweltstudien, Wildtieruntersuchungen, Klimaanalysen, geotechnische Arbeiten, Verkehrsanalysen und weitere wichtige Programme.

Das sind keine Arbeiten, die ein Unternehmen durchführt, wenn es nur die nächste Schlagzeile sucht.

Das sind die Arbeiten, die Unternehmen durchführen, wenn sie ein Projekt tatsächlich entwickeln wollen.

FAST 2 MILLIONEN UNZEN GOLD MIT AUSSERGEWÖHNLICHEN GEHALTEN

New Amalga besitzt bereits eine beeindruckende Ressource:

1,44 Millionen Unzen Gold in der Kategorie Indicated mit 9,47 g/t Gold

515.700 Unzen Gold in der Kategorie Inferred mit 8,85 g/t Gold

Diese Gehalte gehören zu den höchsten unerschlossenen Goldprojekten Nordamerikas.

Dazu kommt die Lage.

Nur 25 Kilometer von Juneau, der Hauptstadt Alaskas.

Nur sechs Kilometer von einer asphaltierten Ganzjahresstraße entfernt.

Und das Entwicklungsmodell könnte ein weiterer großer Vorteil sein.

Keine eigene Aufbereitungsanlage.

Keine Tailings-Lagerstätte.

Kein riesiger industrieller Fußabdruck.

Das Erz soll extern verarbeitet werden, wodurch der Kapitalbedarf reduziert und der Genehmigungsprozess vereinfacht werden kann.

DIE WIRTSCHAFTLICHKEIT WURDE BEI NUR 3.200 USD GOLD BERECHNET

Ein weiterer Punkt, den der Markt nicht ignorieren sollte:

Die PEA von Grande Portage Resources (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5 | Symbol: GPB) basierte auf einem Goldpreis von lediglich 3.200 US-Dollar pro Unze.

Bereits damals ergaben sich starke Kennzahlen:

Nachsteuerlicher NPV von 721 Millionen US-Dollar

Nachsteuerlicher IRR von 56%

Das Aufwärtsszenario mit 5.000 US-Dollar Gold zeigte sogar:

Nachsteuerlicher NPV von 1,557 Milliarden US-Dollar

Nachsteuerlicher IRR von 91%

Und heute?

Gold handelt bereits bei rund 4.350 US-Dollar pro Unze.

Die Welt hat sich verändert.

Der Goldpreis hat sich verändert.

Doch GPG (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5 | Symbol: GPB) handelt weiterhin deutlich unter seinem Hoch.

DAS FAZIT

Leser,

die Geschichte hier ist erstaunlich einfach.

Wir haben:

Gold auf Rekordniveau bei 4.350 USD

Eric Sprott mit einer Beteiligung von 19,9%

Ein hochgradiges Goldprojekt mit fast 2 Millionen Unzen Gold

Eine Aktie, die rund 40% unter ihrem Hoch handelt

Ein Managementteam, das kontinuierlich liefert und das Projekt weiterentwickelt

Die Aktie mag sich korrigiert haben.

Das Projekt jedoch nicht.

Und manchmal entstehen die interessantesten Chancen genau dann, wenn der Markt den Fortschritt eines Unternehmens noch nicht vollständig eingepreist hat.

Während viele Anleger nur auf den Goldchart schauen, arbeitet Grande Portage Resources (ISIN: CA38655P2017 | WKN: A2AEV5 | Symbol: GPB) weiter an etwas viel Größerem:

Der Entwicklung eines der hochgradigsten Goldprojekte Alaskas zu einer zukünftigen Mine.



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BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

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