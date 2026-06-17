Linz (www.anleihencheck.de) - So viel sei vorweggenommen: Zinssenkungen in den USA sind vorerst vom Tisch, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Rein datenbasiert ließe sich angesichts einer Inflation von 4,2% sogar eine weitere Straffung argumentieren. Die US-Notenbank verkünde heute unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh ihre Zinsentscheidung. Ob es bereits bei dieser Sitzung zu einer Anpassung komme, bleibe allerdings offen. Im Devisenmarkt erwarte Oberbank Kurse in EUR/USD zunächst im Bereich um 1,1600. Größere Bewegungen dürften erst mit dem Statement und der anschließenden Pressekonferenz einsetzen - also nach 20:00 Uhr MEZ. (17.06.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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