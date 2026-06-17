Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die positive Börsenstimmung als Folge des vereinbarten Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran hat sich zunächst fortgesetzt, so die Analysten der Helaba.Mit dem erneuten Rückgang der Ölpreise und den nachlassenden Inflationssorgen hätten die Kurse am Anleihemarkt weiter zugelegt. Der Euro habe sich gut behauptet und auch das Geschehen am Aktienmarkt sei von Zuversicht geprägt gewesen. Heute könnte die FOMC-Entscheidung dafür sorgen, dass geopolitische Themen in den Hintergrund gedrängt werden. Mit einer Zinsänderung sei jedoch nicht zu rechnen. Offen sei, wie sich die Kommunikation unter dem neuen Fed-Chef Warsh ändere und wie die neuen Leitzinsprojektionen aussähen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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