Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Highlight des heutigen Tages dürfte am Abend die Entscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed darstellen, so die Analysten der Helaba.Mit einer Veränderung des Leitzinsniveaus sei nicht zu rechnen und marktseitig sei dies auch vollkommen antizipiert. Wichtiger werde die Kommunikation der Notenbanker sein und inwieweit sich der "dot plot" verschiebe. Dies gebe an, welches Zinsniveau die FOMC-Mitglieder jeweils zum Jahresende für angemessen ansehen. Mithin liefere dies einen Hinweis darauf, wie die zukünftige Geldpolitik gestaltet werden könnte. Viele Mitglieder des FOMCs hätten sich in den letzten Wochen und Monaten und unter dem Eindruck der kriegsbedingt erhöhten Energiepreise und Inflationsraten verbal in Richtung von Zinserhöhungen bewegt. Ein klares Bekenntnis dazu habe es aber nicht gegeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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