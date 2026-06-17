Bonn (ots) -Hohe Kaufpreise allein reichen im Immobilienmarkt längst nicht mehr aus, um den Zuschlag für ein Mehrfamilienhaus zu erhalten. Für Makler, Eigentümer und institutionelle Verkäufer zählt vor allem die Sicherheit, dass eine Transaktion tatsächlich abgeschlossen wird. Genau hier setzt die WKB Gruppe an: Warum sie sich von klassischen Kaufinteressenten und Projektentwicklern unterscheidet und weshalb Transaktionssicherheit heute oft wichtiger ist als das höchste Gebot, erfahren Sie hier.Wer ein Mehrfamilienhaus verkauft, sieht sich häufig mit einer Vielzahl von Unsicherheiten konfrontiert. Auf den ersten Blick gibt es zahlreiche Kaufinteressenten, die attraktive Preise in Aussicht stellen. Doch im weiteren Verlauf zeigen sich oft Probleme, die den Verkaufsprozess erschweren. Finanzierungszusagen fehlen, Eigenkapitalnachweise werden verspätet vorgelegt oder Entscheidungsprozesse ziehen sich über Wochen hin. Nicht selten kommt es zu Nachverhandlungen, Verzögerungen oder sogar zum vollständigen Scheitern einer Transaktion. Für Makler, Eigentümer und institutionelle Verkäufer bedeutet das einen erheblichen Zeitaufwand, mangelnde Planungssicherheit und das Risiko, bereits weit fortgeschrittene Verkaufsprozesse erneut beginnen zu müssen. Besonders bei größeren Mehrfamilienhäusern oder Wohnanlagen stellt sich daher immer wieder die Frage, ob ein Interessent tatsächlich in der Lage ist, eine Transaktion erfolgreich abzuschließen. "Ein hoher Kaufpreis hilft wenig, wenn Wochen später die Finanzierung scheitert und der gesamte Verkaufsprozess wieder von vorne beginnt", erklärt Jona Kreiselmeyer von der WKB Gruppe."Was es wirklich braucht, sind eine nachweisbare Finanzierungskraft, klare Entscheidungen und eine professionelle Umsetzung aller Schritte bis zur Kaufpreiszahlung", betont Jan Bergann. Genau an diesem Punkt unterscheidet sich die WKB Gruppe von vielen klassischen Marktteilnehmern. Während zahlreiche Käufer lediglich den Ankauf selbst in den Blick nehmen, verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz, der weit über die eigentliche Transaktion hinausgeht. Dabei greifen die Kompetenzen der drei Gesellschafter nahtlos ineinander: Jan Bergann verantwortet Ankauf und wirtschaftliche Prüfung, Christian Wolf die technische Bewertung und Revitalisierung der Objekte und Jona Kreiselmeyer den Vertrieb sowie den späteren Abverkauf der Wohneinheiten. Die WKB Gruppe kauft Mehrfamilienhäuser an, analysiert deren wirtschaftliches und technisches Potenzial, teilt geeignete Objekte in Eigentumswohnungen auf, entwickelt sie bei Bedarf weiter und begleitet anschließend die Vermarktung. Dadurch entsteht eine durchgängige Wertschöpfungskette, die sich deutlich von der Arbeitsweise klassischer Käufer oder Projektentwickler unterscheidet.Transaktionssicherheit statt unverbindlicher KaufabsichtenEin zentrales Unterscheidungsmerkmal der WKB Gruppe ist die Transaktionssicherheit. Während viele Kaufinteressenten erst nach einer Besichtigung beginnen, Finanzierungsgespräche zu führen oder Eigenkapitalnachweise zu organisieren, verfügt die WKB Gruppe bereits früh über belastbare Nachweise ihrer Finanzierungsfähigkeit. Eigenkapitalnachweise, bestehende Finanzierungslinien und die Zusammenarbeit mit mehreren Banken schaffen dabei die Grundlage für schnelle und verlässliche Aussagen gegenüber Maklern und Eigentümern.Für Verkäufer bedeutet das vor allem eines: Planungssicherheit. Mehrere Bankkontakte und vorhandene Finanzierungslinien sorgen dafür, dass typische Ankäufe im Geschäftsmodell der WKB Gruppe zuverlässig umgesetzt werden können. Hinzu kommt die Erfahrung aus bereits realisierten Transaktionen mit mehreren hundert Wohneinheiten. Diese Referenzen zeigen, dass auch größere Ankaufsvorhaben nicht nur angekündigt, sondern tatsächlich erfolgreich abgeschlossen werden.Schnelle Entscheidungen durch klare ProzesseNeben der Finanzierung spielt auch die Zeit im Immobilienmarkt eine entscheidende Rolle. Selbst das attraktivste Angebot verliert an Wert, wenn Entscheidungsprozesse unnötig lange dauern. Gerade bei Mehrfamilienhäusern führen komplexe Abstimmungswege häufig zu Verzögerungen und erschweren eine verlässliche Planung für alle Beteiligten.Um genau das zu vermeiden, setzt die WKB Gruppe auf klar definierte Ankaufsprozesse und kurze Entscheidungswege. Liegen alle relevanten Unterlagen vor, können Entscheidungen innerhalb kurzer Zeit getroffen werden. Jan Bergann verantwortet dabei die wirtschaftliche Prüfung der Objekte und kann zügig beurteilen, ob ein Mehrfamilienhaus zum Ankaufprofil des Unternehmens passt. Lange Prüfungsphasen und unnötige Warteschleifen werden dadurch vermieden. "Je schneller eine fundierte Entscheidung getroffen wird, desto effizienter verläuft der gesamte Verkaufsprozess für alle Beteiligten", erklärt der Experte.Die technische Prüfung als wichtiger Bestandteil der AnkaufsentscheidungFinanzielle Kennzahlen allein reichen bei Bestandsimmobilien häufig nicht aus, um Chancen und Risiken realistisch zu bewerten. Der Zustand von Dach, Fassade, Heizung oder Gemeinschaftseigentum kann erheblichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit und den künftigen Investitionsbedarf einer Immobilie haben. Aus diesem Grund gehört die technische Prüfung bei der WKB Gruppe von Beginn an zum Ankaufsprozess. Mit Christian Wolf verfügt das Unternehmen über eigene technische Expertise im Haus. Als Handwerksunternehmer, Meister und Sachverständiger kann er den Zustand von Immobilien fachlich beurteilen und potenziellen Sanierungsbedarf realistisch einschätzen.Der Vorteil: Die technische Analyse dient nicht nur der Risikobewertung. Sie schafft gleichzeitig die Grundlage für die strategische Weiterentwicklung eines Objekts. Bereits vor dem Ankauf lässt sich beurteilen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und ob sich eine Immobilie für eine Aufteilung, Revitalisierung oder andere Entwicklungsschritte eignet. So entstehen belastbare Entscheidungen auf Basis fundierter Daten statt bloßer Annahmen.Mehr als Ankauf: Ein durchgängiger EntwicklungsprozessEin wesentliches Merkmal des Geschäftsmodells der WKB Gruppe ist die Aufteilung von Mehrfamilienhäusern in einzelne Eigentumswohnungen. Anders als klassische Bestandshalter kauft das Unternehmen geeignete Objekte nicht primär, um sie langfristig als Gesamtimmobilie zu halten. Stattdessen wird bereits im Rahmen der Ankaufsprüfung analysiert, welche Potenziale sich durch eine spätere Aufteilung und Einzelvermarktung erschließen lassen.Die rechtliche Grundlage hierfür bildet unter anderem die Teilungserklärung. Sie ermöglicht es, einzelne Wohneinheiten separat zu veräußern und schafft zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten für Bestandsimmobilien. Entscheidend ist dabei, dass die Aufteilung nicht isoliert betrachtet wird. Sie ist Teil eines strukturierten Gesamtkonzepts, das sämtliche Phasen der Immobilienentwicklung miteinander verbindet.Von der ersten Prüfung über mögliche Revitalisierungsmaßnahmen bis hin zur Vermarktung begleitet die WKB Gruppe den gesamten Prozess aus einer Hand. Während viele Marktteilnehmer lediglich einzelne Abschnitte dieser Wertschöpfungskette abdecken, verbindet die WKB Gruppe Ankauf, Entwicklung, Aufteilung und Vermarktung in einem integrierten Modell. Genau diese Verzahnung sorgt für Effizienz, Transparenz und eine höhere Umsetzungssicherheit.Eigene Vertriebskompetenz als Teil des integrierten ModellsDie Wertschöpfung endet bei der WKB Gruppe nicht mit der Entwicklung einer Immobilie. Erst der erfolgreiche Verkauf der einzelnen Wohneinheiten schließt den Prozess ab. Für diesen Bereich ist Jona Kreiselmeyer verantwortlich. Durch seine Erfahrung aus mehreren hundert vermittelten und verkauften Wohnungen kennt er die Anforderungen von Kapitalanlegern, Vertriebspartnern und Kaufinteressenten genau.Besonders wertvoll ist dabei die enge Verzahnung mit den vorgelagerten Prozessschritten. Da Ankauf, technische Prüfung, Entwicklung und Vertrieb innerhalb der WKB Gruppe eng zusammenarbeiten, fließen Erkenntnisse aus allen Bereichen unmittelbar in die Vermarktungsstrategie ein. Dadurch können Immobilien zielgerichtet positioniert und die Vermarktung effizient umgesetzt werden.Auf Wunsch erhalten Käufer darüber hinaus eine vollständig verwaltete Kapitalanlageimmobilie. Leistungen wie Vermietung, Nebenkostenabrechnung oder Mieterkommunikation können übernommen werden. Für Kapitalanleger entsteht dadurch ein ganzheitliches Angebot, das weit über den reinen Erwerb einer Wohnung hinausgeht.Warum Verkäufer und Makler bei der WKB Gruppe auf mehr als nur ein Kaufangebot treffenDie Kombination aus Finanzierungssicherheit, schneller Entscheidungsfähigkeit, technischer Expertise, Aufteilungskompetenz und strukturiertem Abverkauf macht die WKB Gruppe zu einem besonderen Marktteilnehmer. Statt lediglich ein Kaufangebot abzugeben, begleitet die WKB Gruppe sämtliche Schritte von der ersten Objektprüfung bis zur erfolgreichen Verwertung. Dadurch entstehen klare Zuständigkeiten, kurze Wege und eine hohe Umsetzungssicherheit.Für Makler bedeutet das eine höhere Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Abschlüsse. Eigentümer profitieren von einem Käufer, der nicht nur den Ankauf zusagt, sondern auch die anschließende Umsetzung professionell abdecken kann. Institutionelle Verkäufer erhalten einen Partner, der größere Immobilienbestände prüfen, finanzieren und weiterentwickeln kann, ohne dass einzelne Prozessschritte extern koordiniert werden müssen.Gerade in einem Marktumfeld, in dem Verlässlichkeit oft wichtiger geworden ist als das höchste Gebot, gewinnen solche Strukturen zunehmend an Bedeutung. Die WKB Gruppe versteht Ankauf, technische Prüfung, Aufteilung, Revitalisierung und Vermarktung nicht als voneinander getrennte Leistungen, sondern als Bestandteile eines durchgängigen Prozesses. Genau dieser integrierte Ansatz bildet die Grundlage für sichere Transaktionen, effiziente Abläufe und eine nachhaltige Weiterentwicklung von Wohnimmobilien.Interesse geweckt? Dann nehmen Sie Kontakt zur WKB Gruppe (https://wkb-gruppe.de/) auf und erfahren Sie, wie ein integrierter Ankaufs-, Entwicklungs- und Vermarktungsprozess für mehr Transaktionssicherheit, schnellere Entscheidungen und eine professionelle Weiterentwicklung von Wohnimmobilien sorgt.Pressekontakt:WKB Management GmbHE-Mail: info@wkb-gruppe.deWeb: https://wkb-gruppe.de/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: WKB Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181551/6296001