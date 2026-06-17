Monheim am Rhein (ots) -Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte verschieben ihren Wunsch nach einem Flugschein oft über Jahre hinweg - nicht aus mangelndem Interesse, sondern wegen voller Terminkalender und fehlender Planbarkeit. Dabei muss der Weg zur Privatpilotenlizenz heute nicht mehr an starre Unterrichtszeiten und regelmäßige Anfahrten gebunden sein. Wie Aviation Hero mit einer digitalen Flugausbildung neue Möglichkeiten schafft und warum der erste Schritt oft kleiner ist als gedacht, erfahren Sie hier.Viele Unternehmer kennen das Gefühl: Berufliche Ziele werden erreicht, das Unternehmen wächst, Verantwortung und Erfolg nehmen zu. Gleichzeitig bleiben persönliche Wünsche häufig auf der Strecke. Einer dieser Wünsche ist für viele die Privatpilotenlizenz. Die Vorstellung, selbst ein Flugzeug zu steuern, steht für Freiheit, Selbstbestimmung, technisches Verständnis und die Möglichkeit, neue Perspektiven einzunehmen. Dennoch bleibt der Flugschein oft jahrelang ein Vorhaben für später. Der Grund dafür liegt meist nicht in fehlender Motivation. Vielmehr scheint der Alltag keinen Raum für eine zusätzliche Ausbildung zu lassen. Zwischen Kundenterminen, Mitarbeiterführung, Geschäftsreisen und familiären Verpflichtungen erscheint der Weg ins Cockpit für viele kaum realisierbar. Hinzu kommt, dass klassische Ausbildungsmodelle häufig auf feste Präsenztermine, regelmäßige Anfahrten und parallele Ausbildungsinhalte setzen. Dadurch entsteht schnell der Eindruck, dass eine Flugausbildung nur mit erheblichen zeitlichen Einschränkungen möglich ist. "Viele Menschen warten auf den perfekten Zeitpunkt für die Flugausbildung. Den gibt es im Berufsalltag aber selten. Je länger die Entscheidung aufgeschoben wird, desto größer wird häufig die Hürde, überhaupt noch anzufangen", erklärt Heinz Koop von Aviation Hero."Umso wichtiger ist es, einen Ausbildungsweg zu finden, der sich realistisch in den bestehenden Alltag integrieren lässt", betont Heinz Koop. Aus genau dieser Erkenntnis heraus entstand Aviation Hero. Aufgrund seiner eigenen Erfahrungen weiß er, dass klassische Ausbildungswege von vielen Interessenten als zeitaufwendig, unübersichtlich und nur schwer mit Beruf und Privatleben vereinbar wahrgenommen werden. Gemeinsam mit seinem Team entwickelte er deshalb ein Ausbildungskonzept, das gezielt auf die Bedürfnisse von Unternehmern, Selbstständigen und anderen Vielbeschäftigten ausgerichtet ist. Als digitale Flugschule konzentriert sich Aviation Hero auf die Theorieausbildung und die Vorbereitung auf das Sprechfunkzeugnis für die Privatpilotenlizenz PPL(A). Aviation Hero ist dabei als Declared Training Organization (DTO) offiziell zugelassen und zusätzlich vom Deutschen Institut für Digitale Qualitätssicherung (DIDQ) zertifiziert. Bereits mehr als 2.000 Teilnehmer haben ihre Theorie- oder Funkausbildung über das Unternehmen absolviert. Im Mittelpunkt stehen flexible Lernmöglichkeiten, verständlich aufbereitete Videoinhalte, Live-Einheiten mit Fluglehrern und ein klar strukturierter Ausbildungsweg. So sollen die ersten wichtigen Schritte auf dem Weg zur Privatpilotenlizenz möglichst planbar, effizient und alltagstauglich gestaltet werden, bevor die praktische Ausbildung bei einer Flugschule oder einem Verein vor Ort beginnt.Wenn der Traum immer wieder verschoben wirdFür viele Unternehmer und Führungskräfte gehört die Privatpilotenlizenz zu den Zielen, die immer wieder auf der persönlichen Wunschliste stehen. Die Faszination für das Fliegen entsteht oft früh und bleibt über Jahre bestehen - auch dann, wenn berufliche Verpflichtungen zunächst wichtiger erscheinen. Doch trotz dieser Begeisterung setzen viele Interessenten ihren Wunsch nicht in die Tat um. Stattdessen warten sie auf einen Zeitpunkt, an dem der berufliche Alltag weniger anspruchsvoll erscheint. Doch genau dieser Moment tritt häufig nie ein. Neue Projekte, zusätzliche Verantwortung oder unerwartete Herausforderungen sorgen dafür, dass die verfügbare Zeit dauerhaft knapp bleibt.Hinzu kommt, dass klassische Ausbildungsmodelle oft nur begrenzt mit dem Alltag von Unternehmern kompatibel sind. Regelmäßige Theorieabende, feste Unterrichtszeiten und zusätzliche Anfahrten erhöhen den organisatorischen Aufwand erheblich. Besonders schwierig wird es, wenn Theorieunterricht, Sprechfunkausbildung und praktische Flugstunden parallel organisiert werden müssen. Viele verlieren dadurch den Überblick oder empfinden die Ausbildung als zusätzliche Belastung. "Nicht die Motivation ist das Problem. Oft fehlt lediglich ein klarer und realistischer Ausbildungsweg, der zu einem vollen Kalender passt", sagt Heinz Koop.Warum die moderne Flugausbildung besser in den Alltag passtDie Digitalisierung hat die Wissensvermittlung grundlegend verändert - und davon profitiert inzwischen auch die Flugausbildung. Wer früher feste Theorieabende und regelmäßige Präsenztermine einplanen musste, kann sich viele Grundlagen heute deutlich freier aneignen. Gerade für Unternehmer, Selbstständige und andere Vielbeschäftigte eröffnet das neue Möglichkeiten: Die Ausbildung lässt sich besser mit beruflichen und privaten Verpflichtungen verbinden. Genau auf diesen Bedarf ist Aviation Hero ausgerichtet.Statt an bestimmte Orte oder Zeiten gebunden zu sein, absolvieren Teilnehmer die theoretischen Einheiten über jederzeit verfügbare Videolektionen. Ob am frühen Morgen vor dem ersten Termin, während einer Geschäftsreise oder am Wochenende - gelernt wird dann, wenn es passt. Ergänzt wird dieses Konzept durch regelmäßige Live-Einheiten per Videokonferenz, in denen Fluglehrer Fragen beantworten, Themen vertiefen und den direkten Austausch ermöglichen. "Viele Menschen lernen tatsächlich deutlich effizienter, wenn sie selbst bestimmen können, wann und wo sie sich mit den Inhalten beschäftigen", erklärt Heinz Koop.Ein weiterer Vorteil: Digitale Lektionen lassen sich beliebig oft wiederholen. Wer ein Thema nicht sofort verstanden hat oder sich kurz vor der Prüfung gezielt vorbereiten möchte, kann die passenden Abschnitte jederzeit erneut ansehen. Auch verpasste Termine führen nicht automatisch dazu, den Anschluss zu verlieren. Inhalte bleiben verfügbar und können flexibel nachgeholt werden, ohne dass Teilnehmer auf den nächsten Unterrichtstermin warten müssen. Gleichzeitig bleibt der persönliche Austausch erhalten. Durch Live-Termine und den Kontakt zu Fluglehrern entsteht eine Lernumgebung, die ortsunabhängiges Lernen mit fachlicher Begleitung verbindet. So wird die Theorieausbildung für viele angehende Piloten besser planbar - und deutlich leichter mit einem anspruchsvollen Berufsalltag vereinbar.Aviation Hero: Ein modularer Weg für vielbeschäftigte MenschenNeben der Digitalisierung spielt auch die Struktur der Ausbildung eine entscheidende Rolle. Gerade für Unternehmer und andere Vielbeschäftigte kann es hilfreich sein, den Weg zur Privatpilotenlizenz in klar definierte Etappen aufzuteilen. Genau diesen Ansatz verfolgt Aviation Hero: Zunächst stehen die Theorieausbildung und die Vorbereitung auf das Sprechfunkzeugnis im Mittelpunkt. Erst nach erfolgreichem Abschluss dieser Grundlagen folgt die praktische Flugausbildung bei einer Flugschule oder einem Verein vor Ort.Für viele Teilnehmer schafft dieser modulare Aufbau mehr Orientierung und Planungssicherheit. Anstatt sich gleichzeitig mit Theorie, Funkkommunikation und der Organisation von Flugstunden auseinandersetzen zu müssen, können sie sich jeweils auf den aktuellen Ausbildungsabschnitt konzentrieren. Das reduziert den organisatorischen Aufwand und erleichtert es vielen, die Ausbildung mit ihren beruflichen und privaten Verpflichtungen zu vereinbaren. "Viele Menschen kommen deutlich besser voran, wenn sie zunächst eine große Hürde vollständig meistern und sich anschließend auf die nächste konzentrieren", erläutert Heinz Koop.Seit 2026 geht Aviation Hero noch einen Schritt weiter: Mit dem sogenannten Praxis Sprint bietet das Unternehmen gemeinsam mit einer Partnerflugschule am Flughafen Hannover erstmals auch die komplette praktische Ausbildung an. Die vorgeschriebenen 45 Flugstunden werden dabei innerhalb von vier Wochen absolviert. In Kombination mit der zuvor abgeschlossenen Theorie- und Funkausbildung kann die gesamte Privatpilotenlizenz dadurch in rund vier Monaten realisiert werden - ein Ansatz, der insbesondere für Unternehmer und andere Vielbeschäftigte interessant sein dürfte, die ihre Ausbildung möglichst strukturiert und planbar abschließen möchten.Der modulare Ansatz dient dabei nicht nur der besseren Planbarkeit, sondern auch der Qualität der Ausbildung. Wer Theorie und Sprechfunk bereits erfolgreich abgeschlossen hat, bringt wichtige Grundlagen für die Praxis mit. Wetterkunde, Navigation, Luftrecht und Funkkommunikation müssen nicht mehr parallel zu den Flugstunden erlernt werden, sondern sind bereits vorhanden. Dadurch können sich Teilnehmer in der praktischen Ausbildung stärker auf das Fliegen selbst konzentrieren. Gerade beim Praxis Sprint ist diese Vorbereitung ein wichtiger Faktor, um die Ausbildung in kurzer Zeit erfolgreich zu absolvieren.Der Flugschein ist näher als viele denkenFür viele Interessenten ist nicht die Flugausbildung selbst die größte Hürde, sondern die Vorstellung vom dafür notwendigen Zeitaufwand. Gerade Unternehmer, Selbstständige und andere Vielbeschäftigte gehen häufig davon aus, dass sie über Monate hinweg große Zeitblöcke freiräumen müssen, um überhaupt starten zu können. Genau diese Annahme hält viele davon ab, ihren Wunsch vom Fliegen in die Tat umzusetzen.In der Praxis zeigt sich jedoch oft ein anderes Bild. Nach Angaben von Aviation Hero reichen bereits etwa fünf Stunden Lernzeit pro Woche aus, um kontinuierlich Fortschritte zu erzielen. Wer rund zehn Stunden pro Woche investiert, kann Theorieausbildung und Sprechfunkzeugnis in vielen Fällen bereits innerhalb von drei Monaten abschließen. Dadurch wird ein wichtiger Teil der Privatpilotenlizenz planbar und lässt sich deutlich leichter in einen anspruchsvollen Berufsalltag integrieren.Natürlich erfordert auch die Flugausbildung Disziplin und Regelmäßigkeit. Die praktischen Flugstunden bleiben ein unverzichtbarer Bestandteil des Weges zur Privatpilotenlizenz. Gleichzeitig ermöglicht die digitale Theorieausbildung jedoch, einen großen Teil der Vorbereitung flexibel zu absolvieren und sich Schritt für Schritt dem Ziel zu nähern. "Der Traum vom Fliegen muss kein Projekt für irgendwann bleiben. Wer heute beginnt und kontinuierlich kleine Schritte geht, kann seinem Ziel oft schneller näherkommen, als er selbst erwartet hätte", betont Heinz Koop abschließend.Sie möchten sich den Traum vom Fliegen erfüllen und suchen nach einem Ausbildungsweg, der sich mit Ihrem Berufsalltag vereinbaren lässt? Dann informieren Sie sich jetzt über die digitale Theorie- und Funkausbildung von Aviation Hero und starten Sie den ersten Schritt auf dem Weg zur Privatpilotenlizenz! Mehr Informationen und einen kostenlosen Ausbildungsguide finden Sie unter aviationhero.de.Pressekontakt:Aviation Hero GmbHGeschäftsführer: Heinz KoopE-Mail: support@aviationhero.deWebsite: http://aviationhero.deOriginal-Content von: Aviation Hero GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182772/6295998