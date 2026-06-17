DRV-Präsident scheidet nach neun Jahren aus. Raiffeisen-Medaille und Ehrenpräsidentschaft Ganz großes Kino zum Abschied: Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) hat seinen scheidenden Präsidenten Franz-Josef Holzenkamp mit der höchsten genossenschaftlichen Auszeichnung, der Raiffeisen-Medaille, geehrt. Im historischen Berliner "Kino International" würdigte der Verband damit die "bleibenden Verdienste seines langjährigen Präsidenten für die Raiffeisen-Organisation auf Bundes- und europäischer Ebene". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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