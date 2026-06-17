München (ots) -Fotowatio Renewable Ventures (FRV), ein führender Entwickler nachhaltiger Energielösungen und Teil von Jameel Energy, baut sein Portfolio an Batteriespeichersystemen, Photovoltaikanlagen und Hybridprojekten in Deutschland aus. Das Unternehmen hat sich 2,3 GW Netzanschlusskapazitäten für Projekte im gesamten Bundesgebiet gesichert und damit einen klaren Entwicklungspfad hin zur Baureife (Ready-to-Build) zwischen 2026 und 2029 geschaffen.Die Ankündigung der gesicherten Netzanschlusskapazitäten in Höhe von 2,3 GW erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Zugang zum Stromnetz zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für große Erneuerbare-Energien- und Speicherprojekte in Deutschland geworden ist. Die in mehreren Bundesländern verteilten Vorhaben leisten einen wichtigen Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien, zur Weiterentwicklung der Netzinfrastruktur und zur Deckung des wachsenden Strombedarfs von Industrie und Wirtschaft.Das deutsche Projektportfolio ist Teil der internationalen Entwicklungspipeline von FRV, die Photovoltaik-, Batteriespeicher-, Hybrid- und grüne Wasserstoffprojekte sowie Rechenzentren umfasst. Weltweit betreibt die in Spanien ansässige Unternehmensgruppe Anlagen mit einer Leistung von mehr als 2,9 GW. Weitere 1,0 GW befinden sich derzeit im Bau. Insgesamt umfasst die internationale Projektpipeline des Unternehmens rund 29 GW."Deutschland braucht mehr erneuerbare Stromerzeugung. Gleichzeitig müssen erneuerbare Energien effizienter und wirtschaftlicher in das Energiesystem integriert werden", sagt Amós Guillén, Geschäftsführer von FRV Deutschland. "Mit gesicherten Netzanschlusskapazitäten von 2,3 GW bauen wir ein Portfolio auf, das Batteriespeicher-, Photovoltaik- und Hybridlösungen kombiniert und einen klaren Weg zur Baureife bietet. Unser Fokus liegt auf Projekten, die zusätzliche Flexibilität schaffen, die vorhandene Netzinfrastruktur effizienter nutzen und die nächste Phase der Energiewende in Deutschland unterstützen."Die Batteriespeicherprojekte sind für Entladezeiten von zwei beziehungsweise vier Stunden ausgelegt. Sie können Strom in Zeiten hoher erneuerbarer Erzeugung aufnehmen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder ins Netz einspeisen, wenn die Nachfrage steigt oder weniger erneuerbarer Strom zur Verfügung steht. Diese Flexibilität trägt zu einer effizienteren Nutzung der bestehenden Netzinfrastruktur bei und unterstützen die Integration zusätzlicher erneuerbarer Energien - das Kerngeschäft von FRV.In Brandenburg entwickelt FRV derzeit vier Projekte, darunter drei Batteriespeicheranlagen und ein Hybridprojekt. Zum Portfolio gehört ein Batteriespeicherprojekt mit einer Leistung von 750 MW, das sich bereits in einem fortgeschrittenen Genehmigungsverfahren befindet. Die Baureife der Brandenburger Projekte wird zwischen 2026 und 2028 erwartet.In Niedersachsen entwickelt FRV fünf Projekte mit einer geplanten Gesamtleistung von knapp 700 MW. Das Portfolio umfasst einen Batteriespeicher, eine Photovoltaikanlage sowie drei Hybridprojekte. Zu den wichtigsten Vorhaben zählen ein Batteriespeicherprojekt mit 600 MW, das sich bereits im Bebauungsplanverfahren befindet, sowie ein Photovoltaikprojekt mit einer Leistung von 13,8 MW. Die Projekte sollen zwischen dem vierten Quartal 2026 und dem ersten Quartal 2028 die Baureife erreichen.In Nordrhein-Westfalen entwickelt FRV drei weitere Projekte mit einer geplanten Gesamtleistung von mehr als 900 MW, vorbehaltlich der finalen Genehmigungen. Das Portfolio umfasst zwei Hybridprojekte sowie eine Batteriespeicheranlage. Zu den Schlüsselprojekten zählt ein Batteriespeicher mit einer Leistung von 900 MW und einer Speicherkapazität von 3.600 MWh. Die Baureife der Projekte in Nordrhein-Westfalen wird zwischen Ende 2027 und dem ersten Quartal 2029 erwartet.Über das Portfolio mit 2,3 GW gesicherter Netzanschlusskapazität hinaus entwickelt FRV weitere Projekte in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. In den kommenden Jahren wird das Unternehmen diese Vorhaben durch die Genehmigungs- und Planungsphasen bis zur Bauvorbereitung weiterentwickeln. Dabei profitiert FRV Deutschland von der internationalen Erfahrung der Unternehmensgruppe in der Entwicklung und Realisierung von Energieprojekten. Weltweit hat FRV bereits mehr als 50 Anlagen auf vier Kontinenten und in acht Ländern erfolgreich umgesetzt.Pressekontakt:Uta Hinterkeuser: uta.hinterkeuser@frv.com | +49 151 618 427 79Guillermo Agulló: guillermo.agullo@frv.com | +34 664 800 663Original-Content von: FRV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182773/6296008