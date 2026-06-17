Hamburg (ots) -Viele gutverdienende Angestellte und Führungskräfte zahlen Jahr für Jahr hohe Einkommensteuern und verfügen über eine solide Sparquote. Dennoch bleibt die Frage offen, wie sich Vermögen langfristig effizient aufbauen und für das Alter absichern lässt. Während klassische Anlageformen zunehmend an Attraktivität verlieren, rücken Kapitalanlageimmobilien stärker in den Fokus. Doch gerade in Städten wie Leipzig stellt sich eine entscheidende Frage: Welche Objekte bieten tatsächlich langfristiges Potenzial - und welche bergen vermeidbare Risiken?Der Wunsch nach finanzieller Sicherheit im Alter, steuerlichen Vorteilen und einem nachhaltigen Vermögensaufbau ist bei vielen gutverdienenden Berufstätigen größer denn je. Gleichzeitig fehlt im anspruchsvollen Berufsalltag häufig die Zeit, sich intensiv mit Immobilienmärkten, Standortanalysen und Investitionsstrategien auseinanderzusetzen. Hinzu kommt die Unsicherheit, ob ein Investment in einer fremden Stadt tatsächlich die erwarteten Chancen bietet. Gerade deshalb werden Entscheidungen häufig auf Basis weniger Kennzahlen oder allgemeiner Marktmeinungen getroffen. Doch ob eine Immobilie langfristig erfolgreich ist, hängt von deutlich mehr Faktoren ab als vom Kaufpreis allein. "Wer die falsche Immobilie kauft, riskiert nicht nur geringere Mieteinnahmen und Wertsteigerungen. Im schlimmsten Fall entstehen über Jahre hinweg Opportunitätskosten, weil Kapital in einem Objekt gebunden ist, das deutlich hinter seinem Potenzial zurückbleibt", erklärt Florian Zahn, Geschäftsführer der Primo Value GmbH."Wer eine Immobilie als Kapitalanlage erwerben möchte, sollte nicht nur das Objekt selbst bewerten. Entscheidend ist, alle relevanten Faktoren - von der Standortentwicklung über die Finanzierung bis hin zu den persönlichen Vermögenszielen - im Zusammenhang zu betrachten", betont Florian Zahn. Genau an diesem Punkt setzt die Arbeit der Primo Value GmbH an. Das Unternehmen begleitet Investoren über den gesamten Investitionsprozess hinweg - von der Analyse der persönlichen Ausgangssituation über die Auswahl geeigneter Immobilien bis hin zur Finanzierung und langfristigen Betreuung. Dabei vereint das Team unterschiedliche Fachkompetenzen aus Immobilienbewertung, Marktanalyse, Finanzierung und Objektprüfung. Gemeinsam mit Immobilienfachwirt und Gutachterausschuss-Mitglied Paul Hinrichs sowie Finanzierungsexperte Erik Renk sorgt Florian Zahn dafür, dass Investitionen nicht isoliert betrachtet werden, sondern stets im Zusammenspiel von Markt, Finanzierung und individueller Vermögensstrategie. Dadurch erhalten Investoren eine fundierte Grundlage für Entscheidungen, die weit über den eigentlichen Immobilienkauf hinausgehen.Warum Leipzig immer stärker in den Fokus von Kapitalanlegern rücktViele Investoren verbinden Leipzig noch immer mit den Herausforderungen der Nachwendezeit. Tatsächlich hat sich der Markt jedoch grundlegend verändert. Während die Stadt früher von Leerständen geprägt war und Leerstandsquoten von 10 bis 11 Prozent keine Seltenheit waren, liegt die Leerstandsquote heute bei nur etwa einem Prozent. Wohnungen sind deutlich schwerer verfügbar, die Nachfrage übersteigt vielerorts das Angebot. Gleichzeitig wächst Leipzig seit Jahren kontinuierlich. Mit rund 600.000 Einwohnern zählt die Stadt inzwischen zu den größten Städten Deutschlands. Positiver Zuzug, steigende Geburtenzahlen und die hohe Attraktivität als Wohn- und Lebensstandort sorgen für eine stabile Nachfrage nach Wohnraum. Als Universitätsstadt profitiert Leipzig zudem von einer dauerhaft hohen Zahl an Studierenden, die den Mietmarkt zusätzlich stützen.Hinzu kommt ein weiterer wichtiger Faktor: Die Neubautätigkeit wird durch gestiegene Zinsen, höhere Baukosten und restriktivere Kreditvergaben zunehmend gebremst. Dadurch entsteht weniger neuer Wohnraum, während die Nachfrage weiter wächst. Für Investoren bedeutet das ein Marktumfeld, das von Angebotsknappheit und stabiler Vermietbarkeit geprägt ist. "Leipzig hat eine Entwicklung hinter sich, die viele auswärtige Investoren noch nicht vollständig auf dem Schirm haben. Wer heute noch mit den Annahmen von vor 15 Jahren an diesen Markt herangeht, unterschätzt, was sich dort strukturell verändert hat", erklärt Paul Hinrichs. Zudem liegen die Kaufpreise im Vergleich zu vielen westdeutschen Großstädten weiterhin auf einem moderateren Niveau. "Die Kombination aus Bevölkerungswachstum, hoher Nachfrage, vergleichsweise niedrigen Einstiegspreisen und Entwicklungspotenzial macht Leipzig deshalb für viele Kapitalanleger so interessant", betont Florian Zahn.Die größten Fehler bei Kapitalanlageimmobilien"Doch ein niedriger Kaufpreis allein macht noch kein gutes Investment", betont Paul Hinrichs. Genau hier entstehen viele Fehlentscheidungen. Zahlreiche Anleger konzentrieren sich auf vermeintliche Schnäppchen oder orientieren sich an Angebotspreisen auf Immobilienportalen. Dabei wird häufig übersehen, dass Angebotspreise nicht zwangsläufig den tatsächlich erzielten Kaufpreisen entsprechen.Mindestens ebenso wichtig ist die Frage nach der Mikrolage. Viele Investoren bewerten Leipzig als Gesamtmarkt und übersehen dabei, dass sich einzelne Stadtteile und teilweise sogar benachbarte Straßenzüge erheblich hinsichtlich Nachfrage, Vermietbarkeit und Entwicklungsperspektive unterscheiden können. Nicht jede günstige Wohnung ist automatisch ein attraktives Investment. Entscheidend ist vielmehr, ob Infrastruktur, Objektzustand, Mietpotenzial und langfristige Nachfrageentwicklung zusammenpassen.Wer ohne lokale Marktkenntnis investiert, läuft Gefahr, genau diese Unterschiede falsch einzuschätzen und Objekte in schwächeren Lagen zu erwerben. Auch die Finanzierungsstruktur spielt eine entscheidende Rolle. Eine Immobilie kann auf den ersten Blick attraktiv erscheinen, verliert jedoch an Reiz, wenn Finanzierung, Objektzustand oder langfristige Instandhaltungskosten nicht ausreichend berücksichtigt werden. Gerade deshalb sollten Investitionen niemals ausschließlich auf Basis allgemeiner Marktprognosen oder emotionaler Entscheidungen getroffen werden.Wie die Primo Value GmbH Risiken reduziert und strukturierte Entscheidungen ermöglichtDie Primo Value GmbH verfolgt deshalb einen ganzheitlichen Ansatz. Statt Immobilien isoliert zu betrachten, analysiert das Unternehmen die persönliche Situation des Investors, dessen steuerliche Rahmenbedingungen, die Finanzierungsstruktur und die langfristigen Vermögensziele. Parallel dazu werden Standortqualität, Mikrolage, Objektzustand, Mietpotenzial und tatsächliche Marktpreise bewertet.Ein wichtiger Baustein dabei ist die Nutzung realer Transaktionsdaten. Während viele Anleger ihre Einschätzungen auf Angebotspreise aus Immobilienportalen oder allgemeine Marktberichte stützen, fließen bei der Primo Value GmbH tatsächliche Marktdaten in die Bewertung ein. Paul Hinrichs bringt hierfür nicht nur seine Erfahrung als Immobilienfachwirt und langjähriger Marktkenner ein, sondern auch seine Tätigkeit im Gutachterausschuss. Dieses von der Stadt eingesetzte Gremium wertet notariell beurkundete Immobilienkäufe aus und leitet daraus unter anderem Marktberichte sowie Bodenrichtwerte ab. Dadurch erhält er Einblicke in reale Kaufpreise und Marktbewegungen, die vielen Marktteilnehmern nicht zugänglich sind. So lässt sich deutlich präziser beurteilen, ob ein Objekt marktgerecht bewertet ist oder ob Preis, Lage und Entwicklungsperspektive tatsächlich zusammenpassen.Gleichzeitig legt das Team der Primo Value GmbH großen Wert auf Transparenz. Potenzielle Risiken wie Instandhaltungskosten, Marktschwankungen, Leerstandsrisiken oder regulatorische Veränderungen werden offen angesprochen. "Unser Ziel besteht nicht darin, möglichst viele Objekte zu vermitteln, sondern Anlegern langfristig tragfähige Investitionsentscheidungen zu ermöglichen", erklärt Florian Zahn.Primo Value GmbH: Vermögensaufbau mit System statt ZufallFür Investoren eröffnet Leipzig attraktive Perspektiven. Die Kombination aus wachsender Bevölkerung, hoher Wohnraumnachfrage, guter Bausubstanz und vergleichsweise moderaten Kaufpreisen schafft ein Marktumfeld mit langfristigem Entwicklungspotenzial. Hinzu kommt, dass die Mietniveaus trotz der positiven Entwicklung weiterhin unter denen vieler deutscher Großstädte liegen. Während in Städten wie München, Hamburg oder Stuttgart bereits sehr hohe Mietpreise erreicht werden, bieten die vergleichsweise niedrigeren Ausgangsmieten in Leipzig aus Sicht vieler Investoren zusätzlichen Spielraum für langfristige Mietsteigerungen.Damit aus den Chancen eines Standorts tatsächlich ein erfolgreiches Investment wird, braucht es jedoch eine fundierte Analyse und eine klare Strategie. Genau hier unterstützt die Primo Value GmbH. Mit der Expertise von Florian Zahn, Paul Hinrichs und Erik Renk erhalten Investoren eine strukturierte Begleitung über alle Phasen hinweg - von der Analyse der persönlichen Ausgangssituation über die Auswahl geeigneter Immobilien und die Finanzierung bis hin zum langfristigen Aufbau eines Immobilienportfolios."Eine Immobilie sollte niemals nur gekauft werden, weil der Markt gerade attraktiv erscheint. Entscheidend ist, dass sie zur persönlichen Strategie passt und auch in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren noch einen echten Beitrag zum Vermögensaufbau leistet. Genau dafür braucht es Erfahrung, Marktkenntnis und einen klaren Plan", fasst Florian Zahn zusammen.Sie möchten die Chancen des Leipziger Immobilienmarktes für Ihren Vermögensaufbau nutzen, typische Fehler bei Kapitalanlageimmobilien vermeiden und von einer strukturierten Begleitung bei Auswahl, Finanzierung und Umsetzung profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der Primo Value GmbH (https://primo-value.de) und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!Pressekontakt:Primo Value GmbHE-Mail: info@primo-value.deWeb: https://primo-value.deOriginal-Content von: Primo Value GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182338/6296006