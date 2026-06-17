Künstliche Intelligenz ist nicht nur Chatbot-Fantasie. Einer der wichtigsten KI-Durchbrüche der vergangenen Jahre kam aus der Biologie: Protein-Folding-Modelle können die räumliche Struktur von Proteinen vorhersagen und damit Forschungsprozesse beschleunigen, die früher Jahre dauerten. Genau dafür gab es 2024 den Chemie-Nobelpreis. Für Anleger ist das ein starkes Signal: Die nächste KI-Welle muss nicht aus großen Sprachmodellen kommen, sondern aus spezialisierten Verfahren, die konkrete Probleme in Pharma, Diagnostik, Enzymforschung und industrieller Biologie lösen.
Wir richten den Blick deshalb bewusst nicht auf hochspekulative Bio-KI-Start-ups, sondern auf profitable Unternehmen, die diese Entwicklung bereits in reale Geschäftsmodelle übersetzen können. Besonders interessant erscheinen uns ROCHE und NOVONESIS. Beide Werte verbinden Zukunftsfantasie mit Substanz, Umsatz, Ertragskraft und einer klaren industriellen Anwendung. Unsere beide Kandidaten finden Sie in der Termin-Börse daily.
Wir richten den Blick deshalb bewusst nicht auf hochspekulative Bio-KI-Start-ups, sondern auf profitable Unternehmen, die diese Entwicklung bereits in reale Geschäftsmodelle übersetzen können. Besonders interessant erscheinen uns ROCHE und NOVONESIS. Beide Werte verbinden Zukunftsfantasie mit Substanz, Umsatz, Ertragskraft und einer klaren industriellen Anwendung. Unsere beide Kandidaten finden Sie in der Termin-Börse daily.
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