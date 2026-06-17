Berlin (ots) -Mit wegweisenden Innovationen, globaler Expansion und anhaltend starkem Wachstum stärkt Dreame seine Führungsposition im Premiumsegment für smarte ReinigungDreame Technology (https://de.dreametech.com/) hat im ersten Quartal 2026 weltweit den ersten Platz bei Absatz und Umsatz im Segment der Saugroboter erreicht. Das geht aus aktuellen Daten der International Data Corporation (IDC) hervor. Der Meilenstein unterstreicht die Position von Dreame als innovationsgetriebene Premiummarke in der Smart-Home-Branche.Dreame Saugroboter sind mittlerweile in über 120 Ländern und Regionen erhältlich. Weltweit betreibt das Unternehmen mehr als 6.500 Flagship Stores und hat kumuliert bereits über 11 Millionen Geräte ausgeliefert. In 30 Ländern hält Dreame den größten Marktanteil, in zehn davon sogar mit mehr als 50 Prozent. Getragen wird diese Entwicklung von einem außergewöhnlich starken Wachstum: Seit sechs Jahren in Folge wächst Dreame jährlich um mehr als 100 Prozent.Der Erfolg basiert auf einem Produktportfolio, das immer wieder neue Maßstäbe in der smarten Reinigung setzt. Mit branchenführenden und weltweit erstmals eingesetzten Technologien entwickelt Dreame Saugroboter, die niedriger reinigen, tiefer in schwer zugängliche Bereiche vordringen, höher klettern und in realen Wohnumgebungen noch intelligenter agieren. Jede Innovation zielt darauf ab, konkrete Herausforderungen im Haushalt zu lösen und moderne Technologie in spürbaren Alltagsnutzen zu verwandeln."Die weltweite Nummer 1 bei Absatz und Umsatz im ersten Quartal 2026 zu erreichen, ist ein bedeutender Meilenstein für Dreame Robot Vacuum", sagt Michael Meng, President of Dreame Robot Vacuum. "Das Ergebnis zeigt, wie konsequent wir auf Innovation, Qualität und nutzerzentriertes Design setzen. Wir werden auch künftig die Grenzen der Haushaltsrobotik verschieben, um Menschen auf der ganzen Welt smartere und sinnvollere Wohnerlebnisse zu ermöglichen."Auch in Zukunft will Dreame seine Rolle in der Smart-Home-Branche weiter ausbauen. Der Fokus reicht dabei zunehmend über die klassische Bodenreinigung hinaus - hin zur nächsten Generation intelligenter robotischer Automatisierung im Zuhause.Über Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Massstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer:innen täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/Pressekontakt:markus.chang@dreame.techOriginal-Content von: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173033/6296015