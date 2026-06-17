Frankfurt am Main (ots) -Die geobasierte Zielgruppenlösung des Customer Intelligence Unternehmens Acxiom (http://www.acxiom.de/) ist jetzt auch bei The Trade Desk auf dem Third Party Datenmarktplatz verfügbar. Diese Integration ermöglicht es Werbetreibenden, auf Acxioms hochwertige, datenschutzkonforme Zielgruppensegmente direkt innerhalb der leistungsstarken Media-Buying-Plattform von The Trade Desk zuzugreifen und diese zu aktivieren. Dadurch werden Zielgruppenplanung, -aufbau und -aktivierung deutlich vereinfacht.InfoBase, Acxioms zentrale Datenbestand, basiert auf einem der umfangreichsten globalen Verbraucher-Datenpools, der auf verifiziertem Konsumentenverhalten aufbaut. Er liefert Einblicke in Demografie, Lebensstile und Interessen von Konsumenten und ermöglicht es Marketern, ihre wertvollsten Zielgruppen und Haushalte präzise und relevant zu erreichen."Wenn fundierte Zielgruppen-Insights auf die Skalierbarkeit der Omnichannel-Plattform von The Trade Desk treffen, können Werbetreibende mit Vertrauen planen und aktivieren, die Effizienz steigern und den Medieneinsatz effektiver gestalten", so Paula Bacariza Perez, General Manager Data & Strategy EMEA bei The Trade Desk. "Gestützt auf eine Audience-First-Strategie helfen unser Datenmarktplatz und die Insights von Acxiom Unternehmen dabei, ihre wertvollsten bestehenden und potenziellen Kunden zu identifizieren und zu erreichen. Das Ergebnis ist präzise Werbung, die über Vermutungen hinausgeht und eine stärkere Performance sowie messbare Wirkung im offenen Internet erzielt."Die Verfügbarkeit von InfoBase im Datenmarktplatz von The Trade Desk ermöglicht Unternehmen nun einen nahtlosen und skalierbaren Weg, Acxioms Stärke in der Zielgruppenbildung und Adressierbarkeit mit der Omnichannel-Reichweite und den Aktivierungsfähigkeiten von The Trade Desk zu kombinieren. Werbetreibende können Kampagnen sicher planen, aktivieren und optimieren - im Wissen, dass die Performance auf einem tiefen Verständnis der Kunden basiert und gleichzeitig Datenschutz- und Compliance-Standards eingehalten werden."Zusätzlich zu unserer bestehenden Integration sind unsere geobasierten Zielgruppen nun im Datenmarktplatz von The Trade Desk verfügbar und bieten Marketern eine Brücke zwischen authentischen Konsumenten-Insights und programmatischem Mediaeinkauf", sagt Daniel Todorovic, Director Alliances EMEA bei Acxiom. "Unsere Stärke lag schon immer in der sorgfältigen Kuratierung von Daten und unserer Fähigkeit, Konsumenten in der realen Welt mit hoher Präzision und Detailtiefe zu erreichen. Diese Integration ermöglicht es Werbetreibenden auf The Trade Desk, hochrelevante Zielgruppen mit Vertrauen zu aktivieren - gestützt durch die datenschutzkonformen Praktiken, die Acxiom auszeichnen."Acxiom verfolgt weiterhin den Anspruch, datengestützte Lösungen mit einem "Privacy-First"-Ansatz bereitzustellen. Damit können Marketern, die von ihnen präferierten Zielgruppen gezielter ansprechen und zugleich sowohl einen Mehrwert für das Unternehmen als auch dem Schutz der Privatsphäre von Konsumenten Rechnung tragen.Über AcxiomAcxiom setzt Daten gezielt ein, um komplexe Herausforderungen für weltweit führende Unternehmen und Agenturen zu lösen. Als vernetzte Daten- und Identitätsplattform für Omnicom (OMC) (http://www.omc.com/) und als Teil von Omnicom Media (http://www.omnicommedia.com/) vereinheitlicht, verknüpft und bereitet Acxiom Daten für KI-gesteuerte Marketing und Entscheidungsfindungen auf, wodurch Technologieinvestionen maximiert werden. Als führendes Unternehmen im Bereich Datenethik und -governance bietet Acxiom einen datenschutzorientierten Ansatz in der Zusammenarbeit mit Kunden weltweit. Acxiom ist mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, China, Polen und Mexiko international vertreten.Verbinden Sie sich mit Acxiom auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/acxiom/) und entdecken Sie mehr unter Acxiom.com (https://www.acxiom.com/?utm_source=business-wire&utm_medium=pr&utm_campaign=fy26q2_na_us_pr-awareness).Über The Trade Desk:Das Technologie-Unternehmen The Trade Desk (NASDAQ:TTD) ermöglicht Marken und Agenturen den Einkauf digitaler Werbung. Über die cloud-basierte Self-Service-Lösung können Mediaeinkäufer datengetriebene Werbekampagnen auf diverse Formate und über unterschiedliche Endgeräte aussteuern und optimieren. Integrationen mit wichtigen Daten-, Mediainventar- und Publisher-Partnern gewährleisten eine maximale Reichweite für unabhängige, datenbasierte Einkaufsentscheidungen. Enterprise APIs ermöglichen den Kunden individuelle Entwicklungen, die auf der Cloud-Plattform aufbauen. The Trade Desk hat seinen Hauptsitz in Ventura, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Für mehr Informationen besuchen Sie thetradedesk.com oder folgen Sie uns auf Facebook (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_TheTradeDesk&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=hdTKIiDJdOViuy4zCHOq-A&m=Opf7LAE014O3hN4KdCqEw-KjV3yt4jQXIWWiJEHhHrA&s=MgKSyF3jQr6yJPeCRghcHKuU0cHzFZidI7Q7BE1yw0Q&e=), X (https://x.com/TheTradeDesk) und LinkedIn (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.linkedin.com_company_892001_&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=hdTKIiDJdOViuy4zCHOq-A&m=Opf7LAE014O3hN4KdCqEw-KjV3yt4jQXIWWiJEHhHrA&s=57SfTL71msE3g5Wyvc7LlTMyLNx3w-vwxMZhdpGieVI&e=).Pressekontakt:markengold PR GmbHAnja Wiebensohn / Franziska NaumannSophienstr. 16, 10178 BerlinTel.: +49(0)30 / 219 159-60acxiom@markengold.deOriginal-Content von: Acxiom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146705/6296030