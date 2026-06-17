Der Pharmakonzern AbbVie hält Kurs auf weiteres Wachstum und treibt die Expansion seiner wichtigsten Produkte konsequent voran. Besonders die Blockbuster Skyrizi und Rinvoq gewinnen zunehmend an Bedeutung und kompensieren die anhaltenden Umsatzverluste des ehemaligen Kassenschlagers Humira. Bereits Ende April 2026 reichte AbbVie bei der US-Arzneimittelbehörde FDA den Zulassungsantrag für Rinvoq zur Behandlung von Erwachsenen und Jugendlichen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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