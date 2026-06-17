DJ PTA-DD: ARTE Finanzierungs GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
ARTE Finanzierungs GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta000/17.06.2026/09:42 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Friedrich Lind 2 Grund der Meldung a) Position/Status Geschäftsführer b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name ARTE Finanzierungs GmbH b) LEI 875500JKF1JM5FQHHF06 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Anleihe Kennung AT0000A38XXX b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 540.000,00000000 500.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 540.000,00000000 500.000 e) Datum des Geschäfts 15.06.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wien MIC XWBO (Wien)
(Ende)
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Aussender: ARTE Finanzierungs GmbH Gersthoferstraße 73/1 1180 Wien Österreich Ansprechpartner: Friedrich Lind Tel.: +43 1 22701-401 E-Mail: lind@agora-immobilien.at Website: www.arte-finanzierung.at ISIN(s): AT0000A38XXX (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF)
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June 17, 2026 03:42 ET (07:42 GMT)