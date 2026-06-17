Bonn (ots) -In Zeiten der voranschreitenden Energiewende laden die EUPD Group, Joint Forces for Solar (JF4S) und die International Battery & Energy Storage Alliance (IBESA) führende Vertreter*innen aus Wirtschaft, Finanzen und Politik sowie Nachhaltigkeitsexpert*innen zu einer dynamischen Woche geprägt von Wissenstransfer, Networking und Zusammenarbeit bei der The smarter E Europe 2026 in München ein, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft. Bei der The smarter E Europe schaffen die EUPD Group, JF4S und IBESA einen Treffpunkt für die erneuerbare Energie-Community und bieten Besucher*innen die Gelegenheit, sich mit Marktforschungsexpert*innen auszutauschen, an hochrangigen Diskussionen teilzunehmen und sich mit Entscheidungsträger*innen zu verbinden, die die Zukunftslandschaft der Energiewende gestalten. Von exklusiven Marktbriefings und Branchendialogen bis hin zu Award- und Networking-Veranstaltungen ist das Programm darauf ausgelegt, Gespräche in Partnerschaften und Erkenntnisse in Handlungen umzuwandeln.Eine Woche voller Einblicke, Innovationen und InteraktionenAuch wenn die Energiewende weiterhin mit Herausforderungen wie gestiegenen Kosten, Lieferkettenengpässen und komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen konfrontiert ist, bleibt die Dynamik in den wichtigsten Märkten ungebrochen. Ein Vorantreiben der Energiewende ist unerlässlich, um die Energieversorgungssicherheit zu stärken, nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum zu fördern und langfristigen Wert für die Beteiligten zu schaffen. Durch die Kombination aus globaler Marktbeobachtung, primärer Marktforschung in den Bereichen Photovoltaik (PV) und Energiespeicherlösungen und einem umfangreichen Netzwerk im Bereich der erneuerbaren Energien ist die EUPD Group einzigartig positioniert, um wertvolle Einblicke in aktuelle und zukünftige Marktdynamiken zu geben. Die EUPD Group, JF4S und IBESA werden an ihrem gemeinsamen Messestand (Halle 2, Stand A2.171) mit einem erweitertem Team repräsentiert sein und zusätzlich zu den nachfolgend aufgeführten Veranstaltungen mehrere Sessions auf dem Intersolar Forum moderieren.Den Auftakt der EUPD Group-Aktivitäten auf der The smarter E Europe 2026 bildet der China-EU Solar & Energy Storage Industries Dialogue 2026 am 22. Juni 2026 (11:00-17:10 Uhr, H4 Hotel München Messe), der gemeinsam mit der China Photovoltaic Industry Association ausgerichtet wird. In Vorträgen und Paneldiskussionen werden konkrete Themen der PV-Branche im Europäisch-Chinesischen Dialog beleuchtet. Das ausführliche Programm ist hier zu finden: https://eupd-group.com/china-eu-solar-energy-storage-industries-dialogue-2026/.Der IBESA Day auf dem ees Forum (23. Juni 2026, 10:30-17:30 Uhr, Halle C2, Stand C2.230), ausgerichtet von IBESA, gibt länderspezifische Einblicke und geht auf die größten Entwicklungen auf dem globalen Markt der Energiespeichersysteme ein. Bereits seit seiner Initiierung ist IBESA Partner des ees Forums, das als zentraler Treffpunkt für den Austausch zu den wichtigsten Trends in der Energiespeicherbranche gilt. Mit ihrem Vortrag "Navigating Europe's Energy Storage Market: Policies, Opportunities and Challenges" eröffnen Ali Arfa und Saif Islam, beide EUPD Group, den IBESA Day. Im weiteren Verlauf referieren u.a. Vertreter*innen einiger Landesverbände über die aktuelle Dynamik in ihren Märkten (Barbara Adamska, President of PSME, Polish Energy Storage Association; Andrea Cristini, CEO, Anie Rinnovabili; Bobby Smith, Director, Energy Storage Ireland und Fen Yue, Deputy Secretary-General, China Energy storage alliance). Die Zusammenarbeit mit den Solar- und Speicherlandesverbänden ist ein wichtiger Bestandteil der IBESA-Aktivitäten. Ein detailliertes Programm inklusive aller Sprecher*innen und Vorträge des IBESA Days ist hier zu finden: https://www.ibesalliance.org/events/ibesa-day-ees-forum-2026/.Das 16th PV Briefing & Networking Forum Europe (24. Juni 2026, 13:30-15:00 Uhr, Intersolar Forum, Halle A3, Stand A3.150) von JF4S bietet umfangreiche Informationen über technologische Innovationen, aktuelle Markttrends und erfolgreiche Geschäftsmodelle im PV-Markt. Eine Übersicht über die Sprecher*innen und Vorträge des 16th PV Briefing & Networking Forum Europe ist hier einsehbar: https://ots.de/uv9QK4.In diesem Jahr wird die EUPD Group zum ersten Mal gemeinsam mit der The smarter E Europe die Utility Peer Exchange Sessions am 23. und 24. Juni 2026 ausrichten. Diese Sessions werden sowohl in Englisch als auch in Deutsch angeboten und bieten durch Keynote-Präsentationen und Diskussionsrunden eine dynamische Plattform, auf der die Teilnehmenden Einblicke in aktuelle Branchenentwicklungen erhalten und sich mit Vordenker*innen und Praxisexpert*innen austauschen können. Direkt im Anschluss finden die Utility Guided Tours der The smarter E Europe statt, die von der EUPD Group durchgeführt und moderiert werden. Diese Touren starten an der Utility Lounge und bieten den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich auf dem Messegelände zurechtzufinden und sich über Projekte aus der Praxis, innovative Technologien und nachgewiesene Best Practices zu informieren.Auszeichnungen für herausragende Leistungen in der EnergiebrancheDie Würdigung von Vorreitern hinsichtlich Perfomance und Innovation ist ein zentrales Element der Aktivitäten der EUPD Group bei der The smarter E Europe. Die EUPD Group wird vor Ort Unternehmen und Organisationen mit Awards und Zertifizierungen auszeichnen, die den Fortschritt im Bereich erneuerbare Energien vorantreiben. Award-Verleihungen bieten den Teilnehmenden die Möglichkeit, die Bemühungen in der Branche zu ehren und sich gleichzeitig mit führenden Unternehmen, Lösungsanbieter*innen und Pionier*innen auszutauschen.Am 24. Juni 2026 von 17:00-18:00 Uhr verleiht die EUPD Group in Kooperation mit der The smarter E Europe im Intersolar Forum (Halle A3, Stand A3.150) den EUPD Research Installer Award an Installateure. Die globale Initiative ehrt Installateure als wichtige Akteure in der Branche der erneuerbaren Energien und würdigt ihre zentrale Rolle in der Umsetzung der Energiewende. Die Veranstaltung wird gesponsert von Atmoce, Jackery, Kehua Tech, OSW, Solax Power, Sungrow und Zendure.Im Rahmen des EUPD Research Global EPC Awards Ceremony & Networking Events (https://eupd-group.com/event/eupd-research-global-epc-awards-ceremony-networking-event/) am 24. Juni 2026 (18:30-21:00 Uhr, leonardi KONRAD, München) werden die EUPD Research Global EPC Awards 2026 an diejenigen EPC-Unternehmen verliehen, die sich durch eine starke Marktpräsenz, hervorragende Projektabwicklung, Professionalität und ihren Beitrag zur globalen Energiewende auszeichnen. Darüber hinaus bietet die Veranstaltung die Möglichkeit, sich mit den EPC-Unternehmen, produzierenden Unternehmen, Projektentwickler*innen und Industriepartner*innen zu vernetzen sowie Erfahrungen auszutauschen. Der Sponsor der Veranstaltung ist die REFU Elektronik GmbH.Am 25. Juni 2026 findet von 12:00-13:45 Uhr die 10. Verleihung des Energiewende Awards im The smarter E Forum (Halle C5, Stand C5.550) statt. Ziel ist es, Energieversorger auszuzeichnen, die über die reine Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinausgehen und zukunftsorientierte Dienstleistungen anbieten, die Verbraucher*innen stärken und die allgemeine Energiewende unterstützen. Neben einer detaillierten Analyse zahlreicher Kriterien in relevanten Zukunftsbereichen der DACH-Region würdigt der Preis Energieversorger aus Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Norwegen und Spanien und spiegelt damit ein umfassendes Engagement für europaweite Nachhaltigkeit wider.Das Programm der EUPD Group bietet den idealen Rahmen, um strategische Partnerschaften zu entwickeln, Marktchancen zu identifizieren, Investitionspotenziale zu erschließen und neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen.Ein Überblick über alle Aktivitäten der EUPD Group während der The smarter E Europe 2026 ist hier (https://eupd-group.com/event/eupd-group-the-smarter-e-europe-2026/)zu finden.Über die EUPD GroupDie EUPD Group ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Sitz in Bonn, die Marktforschungs- und Zertifizierungslösungen in den Bereichen ESG, erneuerbare Energien und soziale Nachhaltigkeit vereint. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet die EUPD Group an der Verbindung von Daten, Strategie und operativer Umsetzung und unterstützt Organisationen und Institutionen mit primärdatenbasierten Analysen, strategischem Advisory und Zertifizierungen.Mit ihren vier Geschäftsbereichen EUPD Research, EUPD Improve, EUPD Cert und EUPD Data begleitet die EUPD Group Unternehmen nicht nur bei fundierten Entscheidungen und Transformationsprozessen, sondern befähigt sie mithilfe praxisorientierter Lösungen, nachhaltige Maßnahmen, Programme und Geschäftsstrategien umzusetzen. Ziel ist es, Markttransparenz zu schaffen, Innovationen voranzutreiben und nachhaltiges Wachstum in zukunftsrelevanten Märkten aktiv mitzugestalten.Weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebseite (https://eupd-group.com/de/start-deutsch/) einsehbar.Über die International Battery and Energy Storage AllianceDie International Battery and Energy Storage Alliance (IBESA), die von der EUPD Research initiiert wurde, ist ein globaler Think Tank und Business Accelerator im Bereich Energiespeicher. Seit 2013 bietet IBESA Marktforschung und ein starkes Exzellenznetzwerk im Bereich Batterie und Energiespeicher und ermöglicht internationalen und praxisorientierten Wissenstransfer. IBESA bietet ein weltweites Netzwerk, Kontakte entlang der Wertschöpfungskette verschiedener Branchen, exklusive und fundierte Marktforschung sowie das vollständige Marketing- und PR-Paket basierend auf langjähriger Branchenerfahrung. Durch die Verbindung von Expert*innen ermöglicht IBESA Unternehmen aller Größenordnungen den direkten Kontakt mit Marketing-Intermediären wie Installateuren, Projektentwicklern und Großhändlern. Darüber hinaus unterstützt IBESA Business Matching und Veranstaltungen weltweit, um ihre Partnern dabei zu unterstützen, sich in relevanten Zielmärkten und -segmenten zu etablieren.https://www.ibesalliance.orgÜber Joint Forces for SolarJoint Forces for Solar (JF4S) ist eine globale Solarallianz von Marktakteuren, darunter multinationale Unternehmen, Branchenverbände und lokale Installationsfirmen, die sich gemeinsam für die Verbreitung von Solartechnologien auf globaler, regionaler und lokaler Ebene sowie für den Aufbau einer dynamischen Branche für erneuerbare und umweltfreundliche Energien einsetzen. JF4S wurde 2009 von EUPD Research und Intersolar gegründet und hat sich zur weltweit führenden Geschäfts- und Wissensplattform und wichtigem Wegbereiter entwickelt. Die Partner profitieren von umfassender Unterstützung, um ihre Markenbekanntheit zu steigern, sich mit anderen Akteuren zu vernetzen und die Solarenergie weiter zu etablieren. JF4S bietet zielgruppenorientierte Marketingunterstützung, Business-Matchmaking-Services, aktuelle Marktinformationen, Beratung und alle Vorteile seiner umfangreichen lokalen Netzwerke weltweit.https://www.jointforces4solar.com/Pressekontakte:Julia Lünnemann | International Communication and Event Manager | EUPD Group |j.luennemann@eupd-research.comKatja Werner | Corporate Communications Manager | EUPD Group | k.werner@eupd-research.comOriginal-Content von: EUPD Research Sustainable Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67956/6296048