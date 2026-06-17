Nach dem Rekord-IPO übernimmt man nun wie angekündigt den KI-Coding-Spezialisten Cursor für 60 Mrd. $. Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden, wobei Cursor-Aktionäre SPACEX-Aktien als Gegenleistung erhalten. Cursor hatte zuletzt einen annualisierten Umsatz von rund 3 Mrd. $ erreicht und gilt als einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von KI-Entwicklungssoftware. Mit der Übernahme will man die Schwachstelle fehlender KI-Coding-Fähigkeiten von xAI beseitigen und zu OpenAI oder Anthropic aufschließen. SPACEX ist derweil auf ein neues Hoch über 200 $ geklettert. Die Spielgeldwette aus AB 24/2026 war richtig.
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