Hamburg (ots) -Gemeinsames Special von MERIAN, Der Feinschmecker und AW Architektur & Wohnen erscheint als Beilage der aktuellen AusgabenDer Jahreszeiten Verlag startet mit "Die 111 besten Hotels in Europa" ein neues redaktionelles Booklet-Format. Die erste Ausgabe präsentiert außergewöhnliche Hotels von Norwegen bis zur Türkei, von den Karpaten bis zur Algarve - kuratiert von den Redaktionsteams von MERIAN, Der Feinschmecker und AW Architektur & Wohnen.Die gemeinsame Auswahl bündelt die unterschiedlichen Expertisen der drei Marken: der Blick von MERIAN für besondere Orte, Reiseerlebnisse und Gastfreundschaft, die kulinarische Kompetenz von Der Feinschmecker sowie das Gespür von AW Architektur & Wohnen für Design, Architektur und Atmosphäre. Als Beilage der aktuellen Ausgaben erreicht das Booklet Leserinnen und Leser in den Themenwelten Reise, Genuss, Architektur, Design und Lebensart."Ein wirklich gutes Hotel ist mehr als ein schöner Ort zum Übernachten. Es verbindet Architektur, Gastlichkeit, Kulinarik und die Besonderheiten seines Ortes zu einem Gesamterlebnis. Für dieses Booklet haben wir deshalb die unterschiedlichen Perspektiven von MERIAN, Der Feinschmecker und AW Architektur & Wohnen zusammengeführt. Entstanden ist eine Auswahl von Häusern, die auf ganz unterschiedliche Weise zeigen, was europäische Hotellerie heute besonders macht", sagt Tinka Dippel, Chefredakteurin von MERIAN und Koordinatorin der ersten Ausgabe.Zu den ausgewählten Häusern in Deutschland zählen unter anderem das Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden, das Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg, das Wilmina in Berlin, der Breidenbacher Hof in Düsseldorf, The Florentin in Frankfurt, das La Maison Hotel & Spa in Saarlouis, das Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, das Severin's Resort & Spa auf Sylt, das Hotel Bareiss in Baiersbronn sowie Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden."Die 111 besten Hotels in Europa" ist die erste Ausgabe einer neuen Booklet-Reihe des Jahreszeiten Verlags. Die Publikation vereint die redaktionellen Kompetenzen von MERIAN, Der Feinschmecker und AW Architektur & Wohnen. Weitere Specials zu ausgewählten Themenfeldern sind bereits in Planung.Das Cover "111 Besten Hotels in Europa" senden wir gern zu.Website: https://www.merian.de/hotels/die-111-besten-hotels-in-europaÜber den Jahreszeiten VerlagWie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Gaußstraße 126, 22765 Hamburg,Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13146/6296059