BÖRSE AKTUELL: Nach dem Waffenstillstand legen sich die Gemüter, Fed rückt an die Spitze des Marktgeschehens

Die US-Börsen konnten ihre anfänglichen Gewinne am Dienstag nicht halten. Der S&P 500 verlor 0,6%, während der Nasdaq um knapp 1,2% nachgab. Der Dow Jones entwickelte sich dagegen positiv und schloss 0,6% höher. Die anfängliche Euphorie der Anleger nach der Bekanntgabe einer Waffenruhe ließ im Verlauf der Sitzung nach. Dadurch überwogen am Ende Gewinnmitnahmen, insbesondere bei Technologieaktien. Zu den wichtigsten Markt News gehörten zudem neue Informationen rund um OpenAI. Das Unternehmen hat bereits vertraulich Unterlagen für einen Börsengang eingereicht. Medienberichten zufolge könnte der IPO bereits im September 2026 erfolgen. Die Bewertung könnte dabei auf bis zu 1 Billion US-Dollar steigen. Auch SpaceX stand im Fokus der Investoren. Die Aktie legte fast 5% zu und überschritt erstmals die Marke von 200 US-Dollar. An den asiatischen Märkten zeigt sich heute ein gemischtes Bild. Der japanische Nikkei und der südkoreanische Kospi notieren im Plus, während der Hang Seng in Hongkong leicht nachgibt.

OpenAI vor historischem Börsengang

Zu den bedeutendsten Markt News des Tages zählen die veröffentlichten Finanzzahlen von OpenAI. Laut Unterlagen, die Aktionären zur Verfügung gestellt wurden, erzielte das Unternehmen im ersten Quartal 2026 Umsätze von 5,7 Milliarden US-Dollar bei Ausgaben von 3,7 Milliarden US-Dollar.

Die Zahlen verdeutlichen, wie kapitalintensiv die Entwicklung moderner KI-Modelle weiterhin ist. Hohe Investitionen in Rechenzentren, Infrastruktur und Dienste wie ChatGPT prägen weiterhin das Geschäftsmodell des Unternehmens.

Fed-Zinsentscheid im Mittelpunkt der Börse

Für Anleger richtet sich die Aufmerksamkeit heute nahezu vollständig auf die Sitzung der US-Notenbank Fed. Der Zinsentscheid gilt als wichtigstes Ereignis des Handelstages. Besondere Bedeutung erhält die Sitzung, da es sich um das erste FOMC-Treffen unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh handelt. Er übernimmt die Führung der Notenbank in einer Phase, die von erhöhtem Inflationsdruck, Unsicherheiten beim Wirtschaftswachstum und einer erhöhten Marktvolatilität geprägt ist. Seine ersten geldpolitischen Entscheidungen könnten die Erwartungen der Finanzmärkte nachhaltig beeinflussen und wichtige Signale für die weitere Entwicklung der US-Wirtschaft liefern....

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