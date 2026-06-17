DAX Prognose für Mittwoch, 17.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.901 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich legten die Notierungen zu. Mit Aufnahme des Xetra Handels am Morgen stellte sich weiterer Kaufdruck ein. Der DAX konnte das Tageshoch des Vortags bestätigen und bis knapp über diese Marke laufen. Es ist aber nicht gelungen, sich auch verbindlich darüber zu etablieren. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Notierungen wieder ab. Der DAX gab seine Tagesgewinne bis zum Xetra Schluss wieder ab. Dennoch konnten die Bullen gestern einen minimalen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich gaben die Notierungen weiter nach. Der DAX ging bei 24.775 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

DAX scheitert vorerst an der 25.100-Punkte-Marke: Trotz eines Anstiegs bis 25.126 Punkte konnten sich die Käufer nicht nachhaltig oberhalb des wichtigen Widerstands etablieren. Anschließende Gewinnmitnahmen drückten den Index wieder unter die kurzfristigen Durchschnittslinien.

Trotz eines Anstiegs bis 25.126 Punkte konnten sich die Käufer nicht nachhaltig oberhalb des wichtigen Widerstands etablieren. Anschließende Gewinnmitnahmen drückten den Index wieder unter die kurzfristigen Durchschnittslinien. 24.840 Punkte bleiben die zentrale Unterstützung: Solange sich der DAX oberhalb dieser Marke behauptet, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 25.100 Punkte und darüber erhalten. Ein Bruch könnte dagegen Rücksetzer bis 24.650 Punkte und tiefer auslösen.

Solange sich der DAX oberhalb dieser Marke behauptet, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 25.100 Punkte und darüber erhalten. Ein Bruch könnte dagegen Rücksetzer bis 24.650 Punkte und tiefer auslösen. DAX Prognose leicht positiv, aber mit Vorsicht: Die technische Gesamtlage ist kurzfristig neutral bis leicht bullisch. Mit einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 55% erwarten wir für heute eher eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung innerhalb der erwarteten Tagesrange von 24.685 bis 25.146 Punkten.

Der DAX startete gestern bei 24.901 Punkten in den vorbörslichen Handel und konnte zunächst von deutlichem Kaufinteresse profitieren. Im Tagesverlauf gelang dem deutschen Leitindex ein Anstieg bis auf 25.126 Punkte. Damit wurde das Hoch des Vortages überschritten, eine nachhaltige Etablierung oberhalb der wichtigen Marke von 25.100 Punkten blieb jedoch aus.

Im weiteren Handelsverlauf nahmen Gewinnmitnahmen zu. Der DAX gab seine zwischenzeitlichen Gewinne wieder vollständig ab und schloss den Xetra-Handel mit einem leichten Plus bei 24.910 Punkten. Nachbörslich setzte sich die Schwäche fort, sodass der Index den Handelstag bei 24.775 Punkten beendete.

Stärkste DAX-Werte am Vortag

GEA: +3,56%

Qiagen: +2,04%

Siemens Energy: +1,52%

Schwächste DAX-Werte am Vortag

Zalando: -2,66%

RWE: -2,21%

Weitere schwache Titel belasteten den Gesamtmarkt....

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