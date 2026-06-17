Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 17.06.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.548 Punkten. Bis zum Mittag konnte sich der Index aufwärtsschieben, allerdings nur moderat. Es stellten sich im weiteren Handelsverlauf Gewinnmitnahmen ein, die den Index unter die 30.300 Punkte-Marke geführt haben. Zwar gelang es dem Nasdaq sich am Abend zu stabilisieren, zum Handelsschluss hin, nahm der Verkaufsdruck wieder zu.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100.cash

? Key Takeaways

1. Kurzfristiges Chartbild hat sich eingetrübt Der Nasdaq 100 ist unter die SMA20 und die SMA50 im Stundenchart gefallen. Solange diese beiden gleitenden Durchschnitte nicht zurückerobert werden, bleiben die kurzfristigen Abwärtsrisiken erhöht.

2. SMA20 im 4-Stunden-Chart bleibt entscheidende Unterstützung Im übergeordneten Zeitfenster verteidigt der Index bislang die SMA20 bei rund 30.168 Punkten. Solange dieser Bereich hält, bleibt die übergeordnete Aufwärtsstruktur intakt und neue Hochs bleiben möglich.

3. Leichter Vorteil für die Bullen Trotz des Rücksetzers liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario laut aktuellem Setup bei 55%. Gelingt der Anstieg über die SMA50, könnten erneut das Allzeithoch und darüber liegende Kursziele in den Fokus rücken.

Der Nasdaq 100 startete gestern bei 30.548 Punkten in den Handel. Nach einer zunächst freundlichen Tendenz konnte der Technologieindex bis zum Mittag moderat zulegen und ein Tageshoch bei 30.717 Punkten markieren. Im weiteren Verlauf dominierten jedoch Gewinnmitnahmen, die den Index zeitweise bis auf 30.046 Punkte zurückfallen ließen. Der Handel wurde schließlich bei 30.055 Punkten beendet.

Mit einer Handelsspanne von 671 Punkten fiel die Volatilität deutlich höher aus als am Vortag. Die kurzfristige Dynamik hat sich damit spürbar eingetrübt....

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