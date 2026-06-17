Hamburg (ots) -Vier Frauen. Eine nahezu unmögliche Distanz. Und die vielleicht wichtigste Entscheidung ihres Lebens. Tanja, Bianca und Aynur sind keine Extremsportlerinnen - sondern Frauen mitten im Leben, die sich jeden Morgen im Schwimmbad eine kleine Auszeit erkämpfen. Zwischen Beziehungskrisen, unerfülltem Kinderwunsch und den körperlichen Zumutungen der Wechseljahre ist das Wasser der einzige Ort, an dem noch alles kurz stillsteht.Der NDR Fernsehfilm "Club der Frühschwimmerinnen" (AT) entsteht bis zum 3. Juli in Hamburg und Umgebung sowie auf der Insel Fehmarn in Schleswig-Holstein. Das Drehbuch für den Film stammt von Andreas Kaufmann, die Regie führt Francis Meletzky. Der Film wird voraussichtlich im Frühjahr 2027 im Ersten zu sehen sein.Das routinierte Nebeneinander der Frühschwimmerinnen trifft auf Sophie: eine Frau, die für ein Ziel trainiert, das größer ist als alles, was sie selbst noch zusammenhält. Sie will den Fehmarnbelt durchschwimmen - für ihren verstorbenen Mann und ihren Sohn. Als Sophie aus gesundheitlichen Gründen aufgeben muss, stellen die drei Freundinnen sich einer ebenso absurden wie konsequenten Entscheidung: Sie übernehmen ihren Traum.Während das Training sie an ihre Grenzen bringt, geraten auch ihre Leben an Land in Bewegung: Beziehungen kippen, Lebensentwürfe bröckeln, Wahrheiten lassen sich nicht länger verdrängen. Und mit jedem Kilometer wird klarer, dass sie dieses Ziel nur erreichen können, wenn sie sich selbst verändern. "Club der Frühschwimmerinnen" ist eine ebenso kraftvolle wie berührende Geschichte über Freundschaft, Verlust und Neuanfänge - und darüber, dass es manchmal einen unmöglichen Plan braucht, um das eigene Leben zu retten. Neben den genannten Schauspielerinnen sind in dem Film u.a. Deniz Arora, Justus Johanssen, Tim Porath und Hermann Beyer zu sehen. Produziert wird "Club der Frühschwimmerinnen" von Ursula Pfriem und Moritz von der Groeben (good friends Filmproduktion), Kamera übernimmt Bella Halben. Die Redaktion im NDR haben Diana Schulte-Kellinghaus und Franziska Dillberger.Hinweis: Fotos zum Drehstart finden Sie auch unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6296084