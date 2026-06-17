München (ots) -Moxa Europe GmbH (https://moxa-europe.com/), ein führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Kommunikation und Vernetzung, zeigt auf der EM-Power Europe als Teil von The smarter E Europe in Halle B.5, Stand 133, seine sicheren Protokoll-Gateways und Geräteserver der neuesten Generation für eine sichere Edge-Konnektivität in Energie-Infrastrukturen.In den Stromnetzen von heute steuern OT-Daten den Stromfluss. Hierfür bietet Moxa das Fundament: Das umfassende Portfolio sicherer und zuverlässiger Geräte für das präzise Erfassen, Verarbeiten und Vernetzen von Daten verbessert die Kommunikation auf Systemebene. Es unterstützt zukunftsfähige Energieanlagen durch serielle und Modbus-Integration, intuitiv nutzbare Diagnosefunktionen sowie eine skalierbare Netzwerkarchitektur. Damit eignen sich die Produkte von Moxa ideal für die Modernisierung von Erneuerbare-Energie-Anlagen, Batteriespeichersystemen (BESS), Ladeinfrastrukturen, Umspannwerken und der Netzperipherie.Als Neuheiten stellt Moxa die Modbus-Gateways der Serie MGate MB3170-G2/MB3270-G2/MB3470-G2 sowie die industriellen Geräteserver der NPort IA5000-G2 Familie zur Einbindung bestehender serieller Geräte vor:Die Modbus-Gateways MGate G2vereinfachen die Integration von Modbus TCP, RTU, ASCII sowie proprietären bzw. erweiterten Modbus-Protokollen für serielle Kommunikation. Sie konvertieren transparent zwischen den Protokollen, unterstützen aktives Polling und speichern Daten im Gateway zwischen, sodass SCADA-Systeme schneller auf Modbus-Daten zugreifen können. Mit IEC 62443-4-2 Security Level 2 und einem Entwicklungsprozess gemäß IEC 62443-4-1 sind sie wertvolle Bausteine für eine sichere Edge-Konnektivität in industriellen Netzwerken und kritischen Energie-Infrastrukturen.Die Geräteserver der NPort IA5000-G2 Familie ermöglichen die zuverlässige und sichere Anbindung serieller Automatisierungsgeräte wie SPS, Sensoren, Messgeräte, Motoren, Antriebe, Barcodeleser oder Bedieneranzeigen an Ethernet-Netzwerke. Zwei Ethernet-Ports ermöglichen je nach Netzwerkkonzept Redundanz oder den Betrieb mit zwei IP-Adressen. Die verschlüsselte Datenübertragung, One-Click-Diagnose, Traffic-Monitoring und ein integrierter Überspannungsschutz ermöglichen die einfache Inbetriebnahme, schnelle Fehleranalyse und den sicheren Betrieb industrieller Serial-to-Ethernet-Anwendungen.Die neuen Produkte sind eingebettet in das umfassende Portfolio an Geräten für die Vernetzung und das Management von Energiesystemen. Dazu gehören die IEC 62443-4-2 zertifizierten Managed Switches der Serien EDS-4000/G4000. Sieeignen sich zum Aufbau von kompletter Gigabit-Netzwerkarchitekturen und unterstützen deren Zertifizierung nach IEC 62443-3-3 auf Security Level 2. Die ebenfalls IEC 62443-4-2 zertifizierte Firewall EDR-G9010entspricht dank signaturbasiertem IPS/IDS-Modul und Deep-Packet-Inspection-Funktionalität den neuesten Cybersecurity-Regulierungen.Moxas Netzwerk Management Software MXview One unterstützt die Anforderungen der NIS2 an kritische Infrastrukturen. Sie schafft Transparenz, indem sie Netzwerkgeräte und SNMP/IP-Geräte im Netz erkennt, Topologien inklusive aktuellem Härtungszustand der Netzwerkkomponenten visualisiert und eine Übersicht über den Stand der eingesetzten Firmwareversionen gibt. Mit Funktionen wie Firmware Vulnerability Management, Backup and Restore, Incident Response sowie Rogue Device Detection ist sie eine bedeutende Komponente zur Sicherstellung von Cybersicherheit in jedem Netzwerk.Interessenten können unter https://moxa-europe.com/lp/thesmartere2026 kostenfreie Messetickets erhalten und einen Gesprächstermin mit den Moxa-Fachleuten vereinbaren.Weitere Informationen zum Portfolio von Moxa unter https://www.moxa.com/en/solutions/power.Über MoxaMoxa ist ein führender Anbieter von Lösungen für Edge Connectivity, Industrial Computing und Netzwerkinfrastruktur und ermöglicht Konnektivität für das Industrial Internet of Things. Mit 35 Jahren Branchenerfahrung hat Moxa mehr als 118 Millionen Geräte weltweit vernetzt und verfügt über ein Vertriebs- und Servicenetz in mehr als 87 Ländern. Das Unternehmen liefert nachhaltigen Geschäftswert, indem es die Industrie mit zuverlässigen Netzwerken und seriösem Service für industrielle Kommunikationsinfrastrukturen unterstützt. Informationen über die Lösungen von Moxa finden Sie unter www.moxa.com.Pressekontakt:Daniela van ArdennenAdvertising & PR ManagerMoxa Europe GmbHTel: +49 89 413 25 73 0Daniela.vanArdennen@moxa.comRalf Stegmann & Christine SchulzePR Agency of Moxa Europe GmbHTel +49 171 1934912 & +49 1511 6537844moxa@x-media.netOriginal-Content von: Moxa Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182776/6296082