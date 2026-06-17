Paris (www.anleihencheck.de) - Die Lage rund um die Straße von Hormus ist nach wie vor schwer einzuschätzen, so François Rimeu, Senior Strategist bei Crédit Mutuel Asset Management.Zwar schienen die Ölmärkte ein vorübergehendes Gleichgewicht gefunden zu haben, allerdings bleibe dessen Nachhaltigkeit ungewiss. Doch Öl sei nur ein Aspekt: Auch Düngemittel, Aluminium, Harnstoff und Flüssigerdgas (LNG) seien von einem globalen Versorgungsschock betroffen, der den Inflationsdruck wieder anheize. Für die Zentralbanken erschwere das Risiko einer Entankerung der Inflationserwartungen die geldpolitischen Aussichten und schüre erneut Volatilität an den Anleihemärkten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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