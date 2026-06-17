Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat sich nach 31 Jahren getraut; das Leitzinsniveau wurde am aktuellen Rand erwartungsgemäß um 25 Bp erhöht, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Vor allem die Lohnentwicklung dürfte für eine Anpassung bei der Zinspolitik gesprochen haben. Die Regierung scheine grundsätzlich eher skeptisch auf die Erhöhung der Leitzinsen in Japan zu blicken. Die Geldpolitiker würden daher nun eher mit Vorsicht voranschreiten wollen. Der nächste Zinsschritt der Bank of Japan dürfte dennoch wieder nach oben gehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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