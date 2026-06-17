Volkswagens US-Beteiligung Rivian hat bestätigt, zum wiederholten Mal mehrere Hundert Mitarbeiter zu entlassen. Betroffen sind diesmal weniger als 2 Prozent der Belegschaft. Das Ziel besteht darin, die Verluste des Unternehmens zu verringern. Erst vergangene Woche hat Rivian mit den Auslieferungen seines neuen Modells R2 begonnen. Der aktuell in der Launch-Edition bei 57.990 US-Dollar startende Elektro-SUV, der später auch in günstigeren Versionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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