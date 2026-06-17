Düsseldorf (ots) -Roborock ist weltweit die Nr. 1 Saugrobotermarke 2025* und präsentiert attraktive Angebote zum diesjährigen Prime Day. Zu Amazons Schnäppchen-Wochen werden Produkte mit Hammer-Rabatten angeboten. Neben ausgewählten Premium-Saugrobotern mit über 40 % Preisersparnis werden zusätzlich die beliebten Nass-Trockensauger mit bis zu 42 % Ermäßigung angeboten!Roborock F25 Ultra: Die absolute Premium-Wischsauger-Klasse zum Spitzenpreis- Das Nonplusultra: Eine exzellente Saugleistung von 22.000 Pa gepaart mit intelligentem All-in-One-Komfort macht kurzen Prozess mit jedem noch so hartnäckigen Schmutz.- Maximale Flexibilität: Dank des extrem beweglichen Designs gelangt der F25 Ultra mühelos flach unter tiefste Möbel, während die Kantenreinigung bis auf den letzten Millimeter perfekt sauber wischt.- Die ultimative Station: Die vollautomatische Basis reinigt die Walze mit kochend heißem Wasser (bis 90 °C) und trocknet sie in Rekordzeit blitzschnell mit Heißluft - für absolute Keimfreiheit ohne Gerüche.- Jetzt sparen: 585,00 Euro (UVP 799,00 Euro)Roborock F25 Ultra auf Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0FFN4DQ9H (https://325074.eu2.cleverreach.com/c2/BZBLN2I/325074-17192209/3e8437bbbdb5-ca9725e43fd3-fb1f858bb396-94cf248abf52-68f23fe9fc76-22c8810a1b63-2a3f98dae390-236f75ac838c-868582272281-74fe6dba8abb-c8ee8279/)Roborock F25 LT: Der Turbo-Nass-Trockensauger im Prime-Day-Preissturz- 2-in-1 Wunderwaffe: Erledigt Saugen und Wischen in einem einzigen, rasanten Durchgang! Egal ob Post-Party-Chaos oder der alltägliche Schmutz - ideal für den schnellen Spontan-Einsatz.- Power & Reichweite: Stolze 20.000 Pa Saugkraft und das 180° FlatReach-Design lassen den Sauger flach wie eine Flunder unter Sofas und Betten gleiten, ohne an Leistung zu verlieren.- Turbo-Pflege: Kein Verheddern dank Anti-Tangle-System und den innovativen JawScrapers. Nach der Arbeit reinigt sich das Gerät mit 90 °C Hochtemperatur selbst und trocknet in sensationellen 5 Minuten.- Jetzt sparen: 219,99 Euro (UVP 379,99 Euro - Sensationelle 42 % Rabatt!)Roborock F25 LT auf Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0DJ7MYQ7X (https://325074.eu2.cleverreach.com/c2/BZBLN2Y/325074-17192209/3e8437bbbdb5-ca9725e43fd3-fb1f858bb396-94cf248abf52-68f23fe9fc76-22c8810a1b63-2a3f98dae390-236f75ac838c-868582272281-74fe6dba8abb-c8ee8279/)Roborock F25 BX: Der schlauste Sauger der Welt radikal reduziert- Das KI-Genie: Der integrierte DirTect Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad des Bodens in Echtzeit und passt die Saugkraft sowie die automatische Reinigungsmittel-Dosierung völlig selbstständig an.- Streifenfreie Performance: Keine Schlieren & kein Verstopfungen durch Haare: Jedes Mal streifenfreien Glanz! Der Staubsauger und Mopp in einem verfügt über Doppelschaber für ein makelloses Ergebnis, und der gebogene Kammabstreifer sorgt dafür, dass sich keine Tierhaare verheddern.- High-Speed-Wartung: Nach dem Einsatz reinigt sich das Gerät mit 90 °C Heißwasser von selbst und trocknet die Walze in nur fünf Minuten - hygienisch, unkompliziert und sofort wieder einsatzbereit.- Jetzt sparen: 263,00 Euro (UVP 446,00 Euro - Kracher-Ersparnis von 41 %!)Roborock F25 BX auf Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0DJ7JRJJM (https://325074.eu2.cleverreach.com/c2/BZBV6UI/325074-17192209/3e8437bbbdb5-ca9725e43fd3-fb1f858bb396-94cf248abf52-68f23fe9fc76-22c8810a1b63-2a3f98dae390-236f75ac838c-868582272281-74fe6dba8abb-c8ee8279/)Roborock Saros 20 Set: Das Luxus-Flaggschiff, jetzt 33 % günstiger- Das Kraftpaket: Eine fast schon unglaubliche HyperForce Saugkraft von 36.000 Pa trifft auf das bahnbrechende AdaptiLift Chassis 3.0. Dieser Saugroboter bezwingt Teppiche und Schwellen problemlos.- Ultra-Flach-Genie: Mit nur 7,98 cm gleitet er unter JEDES Möbelstück. Und dank StarSight System 2.0 erkennt er über 300 Hindernisse vollautomatisch!- Die All-in-One-Wunderstation: Das RockDock entleert, befüllt und wäscht die Mops mit 100 °C kochend heißem Wasser - Keime und Gerüche haben absolut null Chance!- Stadion-Feeling für Zuhause: Das kostenlose Voicepack "Fußball Fan Edition" bringt Fangesänge, Fußball-Sprüche und echte Turnieratmosphäre direkt in den Reinigungsalltag.- Jetzt sparen: 999 Euro (UVP 1.499 Euro)Roborock Saros 20 Set auf Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0G4NC8KN7?th=1 (https://325074.eu2.cleverreach.com/c2/BXNJJWA/325074-17190158/7daa6cd92624-2feb187109cc-bef40c680ba2-4ae8520394be-6ff02206dbb0-53df5efd37f6-31ef4de6cf52-d5035e97d674-883f4f71cab8-df3889bc1097-de3e3576/)Roborock Qrevo S Pro Set: Der legendäre Bestseller extrem reduziert- Hammer-Angebot: Saubere 33 % weniger zahlen!- Power pur: Stolze 18.500 Pa Saugkraft und die geniale Dual Anti-Tangle-Seitenbürste fressen Staub und Tierhaare zum Frühstück!- Intelligent & Präzise: Die PreciSense LiDAR Navigation scannt die Wohnung in Lichtgeschwindigkeit für die perfekte Reinigungsroute.- Luxus-Wartung: Die Dockingstation wäscht mit 75 °C Heißwasser und trocknet mit 45 °C Warmluft. App an, Füße hoch, relaxen!- Für echte Fußballfans: Mit dem kostenlosen Voicepack "Fußball Fan Edition" wird "Rocky" zum begeisterten Stadion-Kommentator und sorgt bei jeder Reinigung für mitreißende Fußballstimmung.- Jetzt sparen: 399,99 Euro (UVP 599,99 Euro)Roborock Qrevo S Pro Set auf Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0GHN3V6BP?th=1 (https://325074.eu2.cleverreach.com/c2/BXNJJWI/325074-17190158/7daa6cd92624-2feb187109cc-bef40c680ba2-4ae8520394be-6ff02206dbb0-53df5efd37f6-31ef4de6cf52-d5035e97d674-883f4f71cab8-df3889bc1097-de3e3576/)Roborock Qrevo Edge 2 Set - Der Neue: Slim, smart, stark, 28 % gespart- Das Design-Wunder: Nur 7,98 cm flach, aber eine Bestie im Kampf gegen den Schmutz! 25.000 Pa HyperForce Power und die revolutionäre FlexiArm Technologie lassen Dreck in Ecken absolut keine Chance.- Hygienisch rein: Die Multifunktions-Dockingstation wäscht die Wischmopps mit 80 °C heißem Wasser. Tag für Tag klinische Sauberkeit zum Schnäppchenpreis!- Erleichterung: Das Dual Anti-Tangle-System sorgt dafür, dass Haare kein Problem mehr sind und sich nicht mehr verheddern.- Das Fan-Upgrade: Mit dem kostenlosen Voicepack "Fußball Fan Edition" begleitet "Rocky" jede Reinigung mit Fußball-Kommentaren und echter Stadion-Atmosphäre.- Jetzt sparen: 649,99 Euro (UVP 899,99 Euro)Roborock Qrevo Edge 2 Set auf Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0GMH56TRH?th=1 (https://325074.eu2.cleverreach.com/c2/BXNJJWQ/325074-17190158/7daa6cd92624-2feb187109cc-bef40c680ba2-4ae8520394be-6ff02206dbb0-53df5efd37f6-31ef4de6cf52-d5035e97d674-883f4f71cab8-df3889bc1097-de3e3576/)ALLE Roborock Prime Day Deals bei AmazonAber es gibt noch weitere Hammer-Deals zum Prime Day:- Roborock Qrevo S5V 429,99 statt 769,99 Euro (-44 %)- Roborock Qrevo Curv 2 Pro 699 statt 1.299 Euro (-46 %)Alle Links auf einen Blick:- Roborock Saros 20 Set: https://www.amazon.de/dp/B0G4NC8KN7?th=1 (https://325074.eu2.cleverreach.com/c2/BXNJJWA/325074-17192209/3e8437bbbdb5-ca9725e43fd3-fb1f858bb396-94cf248abf52-68f23fe9fc76-22c8810a1b63-2a3f98dae390-236f75ac838c-868582272281-74fe6dba8abb-c8ee8279/)- Roborock Qrevo S Pro Set: https://www.amazon.de/dp/B0GHN3V6BP?th=1 (https://325074.eu2.cleverreach.com/c2/BXNJJWI/325074-17192209/3e8437bbbdb5-ca9725e43fd3-fb1f858bb396-94cf248abf52-68f23fe9fc76-22c8810a1b63-2a3f98dae390-236f75ac838c-868582272281-74fe6dba8abb-c8ee8279/)- Roborock Qrevo Edge 2 Set: https://www.amazon.de/dp/B0GMH56TRH?th=1 (https://325074.eu2.cleverreach.com/c2/BXNJJWQ/325074-17192209/3e8437bbbdb5-ca9725e43fd3-fb1f858bb396-94cf248abf52-68f23fe9fc76-22c8810a1b63-2a3f98dae390-236f75ac838c-868582272281-74fe6dba8abb-c8ee8279/)- Roborock Qrevo S5V: https://www.amazon.de/dp/B0DT13JGY2?th=1 (https://325074.eu2.cleverreach.com/c2/BXNWWSI/325074-17192209/3e8437bbbdb5-ca9725e43fd3-fb1f858bb396-94cf248abf52-68f23fe9fc76-22c8810a1b63-2a3f98dae390-236f75ac838c-868582272281-74fe6dba8abb-c8ee8279/)- Roborock Qrevo Curv 2 Pro: https://www.amazon.de/dp/B0FFGQ7L2T (https://325074.eu2.cleverreach.com/c2/BXNWWSQ/325074-17192209/3e8437bbbdb5-ca9725e43fd3-fb1f858bb396-94cf248abf52-68f23fe9fc76-22c8810a1b63-2a3f98dae390-236f75ac838c-868582272281-74fe6dba8abb-c8ee8279/)- Roborock F25 Ultra: https://www.amazon.de/dp/B0FFN4DQ9H?th=1 (https://325074.eu2.cleverreach.com/c2/BXNWWSY/325074-17192209/3e8437bbbdb5-ca9725e43fd3-fb1f858bb396-94cf248abf52-68f23fe9fc76-22c8810a1b63-2a3f98dae390-236f75ac838c-868582272281-74fe6dba8abb-c8ee8279/)- Roborock F25 LT Set: https://www.amazon.de/dp/B0DJ7MYQ7X?th=1 (https://325074.eu2.cleverreach.com/c2/BXNJJWY/325074-17192209/3e8437bbbdb5-ca9725e43fd3-fb1f858bb396-94cf248abf52-68f23fe9fc76-22c8810a1b63-2a3f98dae390-236f75ac838c-868582272281-74fe6dba8abb-c8ee8279/)- Roborock F25 BX Set: https://www.amazon.de/dp/B0DJ7JRJJM?th=1 (https://325074.eu2.cleverreach.com/c2/BXNJJXA/325074-17192209/3e8437bbbdb5-ca9725e43fd3-fb1f858bb396-94cf248abf52-68f23fe9fc76-22c8810a1b63-2a3f98dae390-236f75ac838c-868582272281-74fe6dba8abb-c8ee8279/)Über RoborockRoborock ist eine führende Marke für intelligente Reinigungslösungen, die für ihre innovativen Produkte bekannt ist. Seit 2023 ist Roborock die Nummer 1 unter den meistverkauften Staubsaugerrobotern. Und auch 2025 hat IDC* Roborock erneut als weltweit führende Marke für intelligente Reinigungsroboter ermittelt. Roborock bereichert das Leben seiner Kunden mit einer innovativen Produktpalette aus Saugrober, kabellosen Nass- und Trockensaugern, Mährobotern sowie Waschtrocknern. Basierend auf einem nutzerorientierten Ansatz erfüllen die forschungs- und entwicklungsorientierten Lösungen vielfältige Reinigungsanforderungen in mehr als 170 Ländern und Regionen. Mit Hauptsitz in Peking und strategischen Tochtergesellschaften in Schlüsselmärkten wie Deutschland, den Vereinigten Staaten, Japan, den Niederlanden, Polen und Südkorea ist Roborock bestrebt, seine weltweite Marktpräsenz auszubauen. Seit 2026 nutzen mehr als 22 Millionen Haushalte smarte Lösungen von Roborock. Weitere Informationen finden Sie unter https://de.roborock.com (https://325074.eu2.cleverreach.com/c2/AUOVQUY/325074-17190158/7daa6cd92624-2feb187109cc-bef40c680ba2-4ae8520394be-6ff02206dbb0-53df5efd37f6-31ef4de6cf52-d5035e97d674-883f4f71cab8-df3889bc1097-de3e3576/).*Laut IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025 (https://325074.eu2.cleverreach.com/c2/AUOVQVA/325074-17190158/7daa6cd92624-2feb187109cc-bef40c680ba2-4ae8520394be-6ff02206dbb0-53df5efd37f6-31ef4de6cf52-d5035e97d674-883f4f71cab8-df3889bc1097-de3e3576/)Pressekontakt:AgenturMarco AlbertHannah RehJohannes FuckerSven SchirmerTel: +49 911 310 910-0roborock@themanual.deRoborockKai ZantkeKommunikationsleiter Roborock DeutschlandOriginal-Content von: Roborock Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161824/6296101