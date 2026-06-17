Diese Aktie liefert genau das, was spekulative Anleger suchen: hervorragende Fundamentaldaten, einen hochdynamischen Befreiungsschlag und die Chance auf eine spektakuläre Rally. Nach einer gesunden Konsolidierung greifen die Käufer jetzt wieder an. Damit steht ein echter europäischer Schwergewichtstitel vielleicht unmittelbar vor dem nächsten großen Ausbruch.Operativ befindet sich das Unternehmen in Bestform. Neben einer angestrebten Eigenkapitalrendite von dauerhaft über 12 Prozent glänzt der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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