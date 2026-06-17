München (ots) -- Intelligente Optimierung von Eigenverbrauch, Einspeisung und Strombezug für Alt- und Neuanlagen- Wenn nach 20 Jahren die EEG-Förderung endet: Komplettpaket inklusive Speicher und SolarUp-Pauschale - auch für PV-Neukund*innen- Jährliche Ersparnisse von über 1.000 Euro gegenüber klassischem Strombezug möglichOctopus Energy startet mit SolarUp ein neues Produkt für Photovoltaik-Anlagen, die älter als 20 Jahre sind und deren EEG-Förderung ausgelaufen ist, wie auch für PV-Neukund*innen, die sich Planbarkeit und Sicherheit in Krisenzeiten wünschen. Das SolarUp-Komplettpaket kombiniert einen Stromtarif mit fixem Arbeitspreis für Reststrom, eine jährliche, transparente Pauschale für eingespeisten Strom basierend auf der installierten PV-Leistung sowie die Nachrüstung mit einem flexibel nutzbaren Batteriespeicher und neuem Wechselrichter. Ziel ist es, bestehende Anlagen wirtschaftlich in die Zukunft zu führen, ohne Aufwand, ohne Risiko und ohne dass Kund*innen ihr Verbrauchsverhalten anpassen müssen. PV-Neukund*innen soll zudem mehr Planbarkeit beschert werden.In Deutschland erreichen aktuell zehntausende Photovoltaik-Anlagen das Ende ihrer 20-jährigen EEG-Vergütung. Technisch sind viele dieser Anlagen weiterhin leistungsfähig, wirtschaftlich jedoch oft unattraktiv im Weiterbetrieb. Aber auch Neuanlagenbesitzer*innen stehen vor der Verunsicherung, wie sie die PV-Anlage am finanziell effizientesten nutzen können, insbesondere im Kontext der potenziellen Abschaffung der EEG-Einspeisevergütung. Klassische Angebote setzen meist allein auf Eigenverbrauchsoptimierung durch Batteriespeicher, ohne die Einbindung von Strommarktmechanismen oder eine klare, langfristige Kostenstruktur.Bastian Gierull, CEO von Octopus Energy Germany, ordnet das neue Angebot ein: "Viele Ü20-Anlagen sind technisch in einem guten Zustand, werden aber wirtschaftlich abgeschrieben, weil attraktive Lösungen für den Weiterbetrieb fehlen. Gleichzeitig fragen sich viele Menschen, die heute neu in eine PV-Anlage investieren, wie sie möglichst viel aus ihrem selbst erzeugten Strom herausholen können. Mit SolarUp bieten wir beiden Gruppen eine Lösung: Wir verlängern die wirtschaftliche Lebensdauer bestehender Anlagen und optimieren neue Systeme von Anfang an auf maximale Wirtschaftlichkeit."Für Octopus Energy steht die Eigenverbrauchsoptimierung in Kombination mit einer intelligenten Preisoptimierung am Strommarkt klar im Fokus, was nicht nur für Kund*innen die günstigste Lösung, sondern auch für Energieversorger wirtschaftlich sinnvoll ist.Hierzu ergänzt Gierull: "Wir priorisieren automatisch die kosteneffizienteste Strategie für jede Anlage. Kund*innen müssen keine Sorge haben, dass wir systematisch ihre Speicher entladen oder unnötig in den regulären Strombezug legen. Unser Interesse deckt sich mit ihrem: möglichst viel günstigen Solarstrom im eigenen Haushalt und nur so viel Netzstrom wie wirklich nötig. Statt Kund*innen mit Marktmechanismen allein zu lassen, übernimmt Octopus die Optimierung und das Risiko. Die SolarUp-Pauschale schafft zusätlich Transparenz und Planbarkeit für die nächsten Jahre."Hier setzt SolarUp an: Statt ausschließlich auf maximalen Eigenverbrauch zu setzen, wird das mit einem Speicher nachgerüstete System intelligent optimiert, also Eigenverbrauch, Reststrombezug und Einspeisung. Grundlage dafür ist die Octopus Technologie, die Wetterdaten, Verbrauchsmuster und Preissignale an der Strombörse analysiert. Überschüssiger Strom wird in Abstimmung mit dem Eigenverbrauch gezielt zu Hochpreiszeiten vermarktet, während der Speicher bei besonders günstigen Börsenpreisen zusätzlich mit Netzstrom geladen werden kann. Den wirtschaftlichen Vorteil gibt Octopus Energy in Form der SolarUp-Pauschale direkt an Kund*innen weiter und übernimmt dabei das Marktpreisrisiko.Durch das Konzept der Optimierung und der effizienten Nutzung des eigens erzeugten Stroms lassen sich Stromkosten deutlich senken: Je nach Anlagengröße, Speicher, individuellem Verbrauch sowie zusätzlichen Verbrauchern wie E-Auto oder Wärmepumpe sind im Vergleich zum klassischen Strombezug Einsparungen von deutlich über 1.000 Euro pro Jahr möglich. Damit amortisiert sich der Speicher in typischen Haushalten in unter sechs Jahren.SolarUp richtet sich an Privatkund*innen, die zu Beginn der 2000er Jahre ihre PV-Anlage installiert haben, sowie neue Interessent*innen, die sich in Zeiten von Energiekrisen für mehr eigenen Strom entscheiden wollen. Der Prozess ist einfach: Nach Angabe weniger Anlagendaten erstellt Octopus Energy ein individuelles Angebot für die Speichererweiterung und den Tarif. Nach Abschluss unterstützt Octopus bei der Nachrüstung, Optimierung und laufenden Stromhandel. Kund*innen können sich zurücklehnen und profitieren weiter von ihrer bestehenden oder neuen PV-Anlage.Mehr Infos gibt es HIER (https://octopusenergy.de/octopus-solarup).Pressekontakt:presse@octoenergy.comOriginal-Content von: Octopus Energy Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158457/6296118