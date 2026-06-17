Rostock (ots) -Im Rahmen der Kieler Woche findet am Sonntag, den 21. Juni 2026, die Ausfahrt des Inspekteurs der Marine auf der Korvette "Braunschweig" statt. Im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 15:00 Uhr laden wir Sie ein, gemeinsam mit Herrn Vizeadmiral Jan Christian Kaack und weiteren geladenen Gästen die Kieler Woche live von Bord der "Braunschweig" zu erleben. Neben Hintergrundgesprächen besteht u.a. die Gelegenheit für Filmaufnahmen.Aufgrund von begrenzten Kapazitäten an Bord kann ggf. nicht jede Anmeldung berücksichtigt werden. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass Ihre Teilnahme nur mit positiver Akkreditierungsbestätigung möglich ist. Warten Sie daher bitte unsere positive Rückmeldung ab.Weiterhin findet um 18 Uhr der traditionelle Empfang des Inspekteurs auf der Fregatte "Sachsen-Anhalt" statt. In diesem Rahmen sind alle Medienschaffenden eingeladen an der Begrüßungsrede des Inspekteurs der Marine teilzunehmen.Nach der Begrüßungsrede endet der presseöffentliche Termin. Eine Teilnahme am Empfang ist nicht möglich.Hinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Kieler Woche mit dem Inspekteur der Deutschen Marine" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um zeitgerechte Akkreditierung gebeten.Termin 1:Ausfahrt Korvette "Braunschweig": Sonntag, 21. Juni 2026, 11:30 Uhr. Eintreffen bis spätestens 10:30 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht möglich.Termin 2:Empfang Deutsche Marine an Bord Fregatte "Sachsen-Anhalt": Sonntag, 21. Juni 2026, 18:00 Uhr. Eintreffen bis spätestens 17:15 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht möglich.Ort: Marinestützpunkt Kiel-Wik (Adresse für Ihr Navigationsgerät)Schweriner Straße 17A, 24106 KielAnmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 19. Juni 2026, 7 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle Ostsee, KielTelefon: +49 (0)431 71745 1410/1411E-Mail: pizaussenstelleostsee@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6296117