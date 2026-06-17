Die Micron-Aktie findet diese Woche keinen klaren Kurs. Nachdem es am gestrigen Dienstag im US-Handel um über -6% bergab gegangen ist, steigt der Aktienkurs des Speicherchipriesen am Mittwochmorgen im europäischen Handel wieder um +4%. Was sorgt aktuell für die Achterbahnfahrt von Micron und sollten Anleger auf steigende oder fallende Kurse setzen? Warum die Achterbahnfahrt Die aktuelle Achterbahnfahrt der Micron-Aktie hat wenig mit dem Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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