Während Bitcoin zuletzt von den Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten profitieren konnte, bleibt die Entwicklung bei XRP deutlich verhaltener. Die Nachfrage bleibt schwach, das Handelsvolumen nimmt weiter ab und Anleger agieren weiterhin zurückhaltend. Gleichzeitig könnte die heutige Fed-Sitzung für neue Impulse sorgen. Fed-Entscheidung könnte heute für Bewegung sorgen Die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte richtet sich heute vor allem auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de