Fritz (früher: AVM) hat seinen WLAN-Stick 6700 in den Handel gebracht. Damit können Nutzer:innen ältere Computer fit für den aktuellen Standard Wifi 7 machen. Ein Austausch der Hardware ist dabei nicht notwendig. Der 2023 eingeführte WLAN-Standard Wifi 7 soll bis zu fünfmal schnellere Geschwindigkeiten als der Vorgänger bieten. Damit soll unter anderem 8K-Videostreaming in hoher Qualität möglich sein. Außerdem können sich Wifi-7-Geräte auf mehreren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n