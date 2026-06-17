Ein Blick auf den KMU-Anleihemarkt von Markus Knoss, BankM AG:

Momentum kann Erwartungen verändern, aber keine langfristigen Probleme lösen. Das gilt im Fußball wie in der Wirtschaft. Am Markt für KMU-Anleihen zählen deshalb mehr denn je belastbare Cashflows, klare Ertragskraft und eine realistische Unternehmensplanung.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist mehr als ein sportliches Großereignis. Sie ist globaler Stimmungsfaktor, wirtschaftlicher Impulsgeber und Spiegelbild ökonomischer Dynamiken. Allein die Vorfreude auf das Großereignis könnte der Wirtschaft neuen Schwung verliehen haben. So zumindest die Interpretation des ifo-Instituts zum leichten Anstieg des ifo-Geschäftsklimaindex.

Historisch betrachtet wirken große Turniere wie ein temporärer Beschleuniger. Ausschlaggebend dafür: Steigende Konsumausgaben, höhere Nachfrage in Tourismus und Gastronomie und zusätzliche Marketing- und Werbeimpulse. Dieser Impuls wird häufig durch den sogenannten "Sommermärchen-Effekt" verstärkt, eine kollektive Aufhellung der Stimmung, die sich auf wirtschaftliches Verhalten überträgt.

Doch Vorsicht: Während auf dem Spielfeld Momentum über Sieg oder Niederlage entscheidet, ist die Realität der Wirtschaft eine andere. Nachhaltiger Erfolg basiert auf Substanz, nicht auf kurzfristiger Euphorie. Ein erfolgreicher WM-Verlauf kann kurzfristig Optimismus erzeugen. Investoren können wieder risikobereiter werden und der Kapitalzugang sich temporär erleichtern. Aber ohne fundamentale Stärke ...

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