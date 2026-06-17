In Deutschland stehen viele Büros und Ladengeschäfte leer, während es an Wohnungen mangelt. Mit dem neuen Förderprogramm will die Bundesregierung hier Abhilfe schaffen. Ab Juli gibt es Zuschüsse für den Umbau von Gewerberäumen zu Wohnungen. Im Juli geht das neue Förderprogramm "Gewerbe zu Wohnen (GzW)" des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen an den Start. Im Rahmen der Bundesförderung gibt es Zuschüsse für den Umbau von Gewerberäumen in Wohnungen. Konkret wird der Umbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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