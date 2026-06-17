Der C64-Hersteller Commodore geht erneut unter die Handyhersteller. Allerdings kommt das "Commodore Callback" mit einem besonderen Kniff. Nicht alle Android-Apps lassen sich auf dem Gerät nutzen. Welchen Vorteil das für dich haben soll. Der Hardware-Hersteller Commodore dürfte vielen wohl durch den C64 in guter Erinnerung geblieben sein. Tatsächlich ist das Unternehmen aber heute nicht untätig. Schon 2015 hatte Commodore ein Smartphone auf den Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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