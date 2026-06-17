Der Datenleckprüfdienst HaveIbeenPwned schlägt Alarm: 124 Millionen Passwörter und 56 Millionen E-Mail-Adressen wurden mit Malware erbeutet und stehen in Stealer-Logs. So findest du heraus, ob du auch betroffen bist. 56 Millionen E-Mail-Adressen und 124 Millionen Passwörter: Diesen gigantischen Satz gestohlener Daten hat die Webseite HaveIbeenPwned neu in ihr Verzeichnis aufgenommen. Stealer-Logs statt Datenleak Anders als in vielen vorherigen Fällen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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