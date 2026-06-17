Allegro DVT, der Marktführer bei Halbleiter-Video-IPs und Video-Compliance-Tools gibt die Verfügbarkeit seiner Echtzeit-AV2-Decoder-IP bekannt, die in seine Pulsar D400-Serie für Multi-Standard-Decodierung integriert ist. Dieser Meilenstein ist eine Fortsetzung der Ankündigung des Unternehmens vom September 2025, in der es seine Pläne zur Entwicklung von Lösungen für das aufstrebende AV2-Ökosystem unterstrich, die sowohl Video-Compliance-Tools als auch Halbleiter-IPs umfassen.

Da die weltweite Nachfrage nach hochwertigem Streaming weiter zunimmt, entwickelt sich AV2 zum nächsten großen offenen, lizenzgebührenfreien Videokompressionsstandard. AV2 wurde von der Alliance for Open Media (AOM) entwickelt und stellt einen Generationssprung in der Videokodierung dar. Es wurde konzipiert, um den sich wandelnden Anforderungen im Streaming-Bereich gerecht zu werden und neue Medienerlebnisse zu ermöglichen. Aufbauend auf dem Erfolg von AV1 führt AV2 Funktionen ein, die fortschrittliche Anwendungen wie immersive Inhalte (AR/VR), Multi-View- und Split-Screen-Streaming sowie eine verbesserte Handhabung von Bildschirminhalten unterstützen, während es über einen breiteren Bereich an visuellen Qualitätsstufen hinweg funktioniert.

Mit der zusätzlichen AV2-Unterstützung ermöglicht die Pulsar-D400-Serie SoC- und ASIC-Designern, Anwendungsfälle für Streaming der nächsten Generation zu antizipieren und ihre Designs zukunftssicher zu gestalten. Ihre flexible Multi-Codec-Architektur unterstützt eine breite Palette weit verbreiteter Formate, darunter H.264, HEVC, VVC, VP9 und AV1, bei optimierten Silizium-Footprint-, Speicherbandbreiten- und Stromverbrauchsbudgets.

Der Mehrwert von Allegro DVT liegt in der Ermöglichung einer effizienten Integration auf Systemebene und der Reduzierung der gesamten Speicherbandbreitenanforderungen, wodurch Kunden dabei unterstützt werden, leistungsstarke Videolösungen zu entwickeln, die den Skalierbarkeits- und Effizienzanforderungen moderner Streaming-Plattformen gerecht werden.

Nouar Hamze, CEO von Allegro DVT, kommentierte: "Obwohl die AV2-Codec-Spezifikation erst vor wenigen Wochen finalisiert wurde, verzeichnen wir weltweit bereits eine starke Nachfrage in der Anfangsphase. Wir haben unseren AV2 D440 Decoder IP bereits an drei Kunden ausgeliefert, was unser Engagement für Innovation und Technologieführerschaft unterstreicht. Unsere Kunden können zuversichtlich Produkte für sich weiterentwickelnde Streaming-Anforderungen entwerfen und dabei die Robustheit und Leistung bewahren, für die Allegro DVT bekannt ist."

Umfassende Unterstützung des AV2-Ökosystems

Über die Video-IPs von Semiconductor hinaus bietet Allegro DVT Compliance-Tools an, bestehend aus den Sirius AV2 Test Suites und dem Astralis AV2 Bitstream Analyzer. Damit unterstreicht Allegro DVT seine Unterstützung für Open-Video-Standards durch die Bereitstellung von Tools und Technologien, die eine schnelle Einführung in der Branche ermöglichen.

Wichtige Vorteile des Pulsar D400 mit AV2

Flexible Unterstützung mehrerer Standards

Hochleistungsfähige, skalierbare Architektur, angepasst an sich weiterentwickelnde Streaming-Anwendungsfälle bis hin zu 8K-Anwendungen

Optimierte DDR-Speicherbandbreite für effiziente Leistung auf Systemebene

Mit dieser Ankündigung stellt Allegro DVT ein komplettes AV2-fähiges Ökosystem bereit, das siliziumerprobte IP, Compliance-Know-how und fortschrittliche Analyse-Tools kombiniert, um Kunden in jeder Entwicklungsphase zu unterstützen.

Über Allegro DVT

Allegro DVT wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Frankreich. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für digitale Videotechnologie, darunter Halbleiter-Video-IPs (Intellectual Property), Tools zur Videokonformitätsprüfung und Testlösungen für digitale TV-Empfänger.

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