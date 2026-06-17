Der chinesische Auto- und Batteriehersteller BYD hat den Ausbau seiner Batteriemontage in Brasilien angekündigt. Der Vorstoß ist Teil einer breiteren Initiative, den lokalen Wertschöpfungsanteil von in Brasilien gebauten Fahrzeugen auf 50 Prozent zu erhöhen. Zudem will BYD in Brasilien auch stationäre Batteriespeicher montieren. BYD baut seit vergangenem Sommer in seinem neuen Werk in Camacari im brasilianischen Bundesstaat Bahia den vollelektrischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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