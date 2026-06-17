Hattingen (ots) -Der spektakuläre Einbruch bei Verona Pooth liegt bereits einige Jahre zurück - die Folgen beschäftigen sie jedoch bis heute. Laut Medienberichten entwendeten die Täter damals unter anderem sogar einen kompletten Tresor, der Schaden soll über eine Million Euro betragen haben. Bis heute kämpft Verona Pooth Berichten zufolge vor Gericht um Versicherungsleistungen. Der Fall zeigt, wie lange die Folgen eines professionellen Einbruchs nachwirken können.Gerade bei hohen Vermögenswerten reicht ein Standard-Tresor nicht mehr aus. Moderne Hochsicherheitssysteme hingegen sind so gebaut, dass selbst Profis kaum eine Chance haben. Nachfolgend erfahren Sie, welche Fehler bei Tresoren und Sicherheitskonzepten besonders häufig sind und warum gerade bei hohen Vermögenswerten oft an der falschen Stelle gespart wird.Verstecken ersetzt keine SicherheitEin häufiger Irrtum besteht darin, Tresore möglichst unsichtbar oder versteckt zu platzieren. In der Praxis führt genau das jedoch oft zu Problemen. Auch im Fall von Verona Pooth soll der Tresor in einem Schrank verborgen gewesen sein. Die Täter durchsuchten das Haus offenbar systematisch, fanden den Tresor dennoch und rissen ihn schließlich heraus.Gerade bei professionellen Einbrechern zeigt sich immer wieder: Wird ein Tresor entdeckt und kann ohne großen Aufwand entfernt werden, entsteht ein erhebliches Risiko. Dabei geht es nicht nur um den Verlust des Inhalts, sondern häufig auch um die Frage, ob Versicherungen den Schaden vollständig regulieren.Sichtbare Hochsicherheitssysteme wirken oft abschreckendInteressanterweise kann ein sichtbar platzierter Hochsicherheitstresor in bestimmten Situationen sogar abschreckend wirken. Der Grund dafür liegt vor allem im Zeitfaktor. Einbrecher versuchen in der Regel, möglichst schnell vorzugehen und unnötige Risiken zu vermeiden.Ist bereits auf den ersten Blick erkennbar, dass ein Tresor massiv gebaut und fachgerecht installiert wurde, verzichten Täter häufig auf aufwendige Angriffe. Denn moderne Hochsicherheitstresore lassen sich weder kurzfristig öffnen noch ohne erheblichen technischen Aufwand abtransportieren.Besonders schwere Modelle mit mehreren hundert Kilogramm Eigengewicht stellen bereits logistisch ein Problem dar. Wird ein solcher Tresor zusätzlich fachgerecht verankert, ist eine Mitnahme praktisch ausgeschlossen.Aus der Praxis ist bekannt, dass Täter Objekte teilweise unmittelbar wieder verlassen, sobald sie erkennen, dass ein Zugriff auf den Tresor nicht realistisch erscheint. In solchen Fällen beschränken sich Einbrecher häufig auf leicht zugängliche Gegenstände und vermeiden längere Aufenthalte im Gebäude.Zeit ist für Einbrecher der entscheidende FaktorDie meisten Einbrüche dauern deutlich kürzer, als viele Menschen vermuten. Oft verbleiben Täter nur wenige Minuten im Objekt. Je länger ein Einbruch dauert, desto höher wird das Risiko, entdeckt zu werden.Deshalb konzentrieren sich professionelle Tätergruppen vor allem auf schnell erreichbare Werte. Müssen sie dagegen erst massive Widerstände überwinden oder schwere Sicherheitssysteme bewegen, steigt der Aufwand erheblich. Genau an diesem Punkt entscheidet häufig die Qualität des Sicherheitskonzepts.Zwar gibt es vereinzelt Fälle, in denen Täter ungewöhnlich lange in einer Immobilie verbleiben, insgesamt sind solche Situationen jedoch eher die Ausnahme. In der Praxis zeigt sich vielmehr, dass Zeitdruck ein wesentlicher Schutzfaktor ist.Sicherheitskonzepte sollten zum Vermögenswert passenGerade bei größeren Vermögenswerten wird häufig an der falschen Stelle gespart. Viele Eigentümer investieren erhebliche Summen in Immobilien, Fahrzeuge oder Luxusgüter, unterschätzen jedoch die Bedeutung eines professionellen Sicherheitskonzepts.Ein einfacher Möbeltresor oder ein leicht transportables Modell bietet bei hochwertigen Wertgegenständen oft keinen ausreichenden Schutz. Entscheidend ist vielmehr das Zusammenspiel aus Widerstandsgrad, Gewicht, fachgerechter Verankerung und sinnvoller Platzierung.Hinzu kommt, dass Versicherungen bei hohen Summen zunehmend genaue Anforderungen an Sicherheitsstandards stellen. Werden diese nicht erfüllt, kann es im Schadensfall zu erheblichen Problemen bei der Regulierung kommen.Der Fall Verona Pooth macht deutlich, dass ein Tresor allein noch keine ausreichende Sicherheitslösung darstellt. Erst die Kombination aus hochwertiger Technik, professioneller Installation und einem durchdachten Gesamtkonzept kann das Risiko eines schwerwiegenden Schadens deutlich reduzieren.Über Thomas Sinning:Thomas Sinning ist Sicherheitsexperte und seit 2006 in der Tresorbranche tätig. Mit seinem Unternehmen PREMIUMTRESORE entwickelt er individuelle Hochsicherheitslösungen für anspruchsvolle Privat- und Geschäftskunden. Dabei setzt er auf deutsche Fertigung, persönliche Beratung und technisch durchdachte Konstruktionen, die sich bewusst von standardisierten Massenprodukten abheben.Pressekontakt:Thomas Sinning PREMIUMTRESOREVertreten durch: Thomas SinningE-Mail: ts@premiumtresore.dehttps://www.premiumtresore.de/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Thomas Sinning PREMIUMTRESORE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182437/6296235