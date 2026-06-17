Straßburg (ots) -Dokumentarfilm "Kulissen der Macht" ab 21. Juli 2026 auf arte.tv und im TVDokumentarfilm von Dror Moreh / BR/ARTE France, Les Films du Poisson / Frankreich, Israel 2022, 127 Min. / Erstausstrahlung"Kulissen der Macht" ist eine fesselnde Auseinandersetzung mit der Art und Weise, wie amerikanische Staats- und Regierungschefs seit 1989 auf Berichte über Völkermord und Massentötung von Zivilisten reagierten. Von Bosnien bis Ruanda und, in jüngerer Zeit, in Libyen und Syrien - wie denken US-Politikerinnen und -Politiker über ihre schwerwiegenden Entscheidungen nach?Der Film blickt hinter die Kulissen politischer Machtzentren. Politikerinnen und Politiker, Militärs sowie Beraterinnen und Berater sprechen offen über die Prozesse und Konflikte, die ihre Entscheidungen prägten. Was waren ihre wahren Gründe? Warum intervenierten sie in einigen Gebieten und in anderen nicht? Empfinden sie Reue? Und wie analysieren sie ihre Entscheidungen im Nachhinein, wenn sie die Welt sehen, wie sie heute ist?Durch die Verbindung ausführlicher Interviews mit seltenem Archivmaterial und digitalen Animationen rückt der Film die dramatischen Entscheidungsprozesse hinter Krieg und Intervention in den Mittelpunkt. Von Kuwait bis Bosnien, von Ruanda bis zum Kosovo und, vom Irak über Libyen bis nach Syrien beleuchtet der Film die politischen und militärischen Entscheidungen hinter internationalen Konflikten.> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/077372-000-A/)Pressekontakt:Tonja von ThadenReferentin für Presse und PRtonja.von-thaden@arte.tv+33 3 90 14 28 74Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6296226