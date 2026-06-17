DJ TABELLE/EU-Verbraucherpreise Mai nach Ländern
=== . gg Vormonat gg Vorjahr . +/- Prozent +/- Prozent . Mai 26 Apr 26 Mai 26 Apr 26 Euroraum +0,1 +1,0 +3,2 +3,0 EU +0,1 +0,9 +3,3 +3,2 Belgien -0,3 +1,3 +4,0 +4,2 Bulgarien +0,3 +1,8 +6,3 +6,0 Dänemark +0,6 +0,3 +1,8 +1,2 Deutschland -0,1 +0,5 +2,7 +2,9 Estland +0,5 +0,9 +3,6 +3,2 Finnland +0,5 0,0 +2,8 +2,4 Frankreich +0,1 +1,2 +2,8 +2,5 Griechenland +0,6 +1,6 +4,9 +4,6 Irland -0,2 +0,5 +3,5 +3,6 Italien +0,3 +1,6 +3,2 +2,8 Kroatien +0,1 +1,4 +4,9 +5,4 Lettland +0,6 +0,6 +3,5 +2,9 Litauen -0,1 +0,7 +5,1 +4,9 Luxemburg -0,2 +2,0 +4,5 +5,2 Malta +1,4 +3,4 +2,1 +2,5 Niederlande 0,0 +1,7 +3,4 +2,5 Österreich +0,1 +0,5 +3,7 +3,4 Polen -0,1 +0,6 +3,3 +3,4 Portugal +0,4 +1,9 +3,1 +3,3 Rumänien +0,7 +0,7 +9,7 +9,5 Schweden +1,0 -0,7 +1,1 +0,5 Slowakei +0,4 +0,5 +4,0 +4,1 Slowenien +0,3 +1,8 +3,8 +3,4 Spanien +0,1 +0,7 +3,6 +3,5 Tschechien +0,2 +0,5 +1,8 +2,1 Ungarn 0,0 +0,5 +2,3 +2,6 Zypern +0,7 +2,2 +3,5 +3,0 Island +0,4 +0,6 +4,8 +4,9 Norwegen +0,2 +0,4 +3,1 +3,4 Schweiz +0,1 +0,6 +0,9 +0,5 ===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
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June 17, 2026 05:38 ET (09:38 GMT)
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