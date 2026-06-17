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WKN: A2PSFR | ISIN: US23804L1035 | Ticker-Symbol: 3QD
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17.06.2026 12:09 Uhr
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Datadog - DDOG: LLM-Observability & KI-Monitoring treiben das Wachstum!

Gap Up nach den Quartalszahlen!

KI macht IT-Systeme komplexer - Datadog (DDOG) liefert die passenden Überwachungswerkzeuge. Warum Analysten jetzt optimistischer werden.

Datadog (DDOG) - US23804L1035

Rückblick: Knapp 66 Prozent beträgt das Halbjahresplus im Chartbild der Datadog-Aktie. Auffällig ist die Kurslücke nach den Earnings vom 7. Mai. Das wertpapier setzt zu einem weiteren Höhenflug an. Der anschließende Rücksetzer testete die 20-Tagelinie, die Schlusskurse lagen aber darüber.

Datadog-Aktie: Chart vom 16.06.2026, Kürzel: DDOG Kurs: 231.11 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Kaufsignal könnten wir bei circa 27 USD platzieren, Kursziel das zuvor genannte Allzeithoch vom 1. Juni. Bis zum nächsten Earningstermin am 7. August wäre Zeit für einen längeren Swingtrade.

Mögliches bärisches Szenario

Absicherungen gehören im volatilen Tech-Sektor dazu. Da die 20-Tagelinie lange gehalten hat, bietet sie sich als Stop-Loss-Marke an.

Meinung

Datadog wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City. Das Unternehmen bietet eine Cloud-native Plattform für Observability, Anwendungs- und Infrastrukturüberwachung, Log-Management, Cybersicherheit sowie die Überwachung von KI- und LLM-Anwendungen. Datadog profitiert von der steigenden Komplexität moderner IT-Landschaften, die durch den zunehmenden Einsatz von KI-Agenten und großen Sprachmodellen weiter zunimmt. Besonders dynamisch entwickelt sich die sogenannte LLM-Observability, also die Überwachung und Analyse von KI-Modellen im laufenden Betrieb. Unternehmen können damit beispielsweise Antwortqualität, Halluzinationen, Latenzen, Kosten und Fehlerquellen von Sprachmodellen überwachen und optimieren. Datadog meldete einen Anstieg der Nutzung dieser Funktionen um mehr als das 30-Fache innerhalb von zwölf Monaten sowie die Einführung von über 1.000 neuen Funktionen und Produkten seit Juni 2025. Gleichzeitig stuften Analysten die Aktie auf "Buy" hoch und hoben das Kursziel von 190 USD auf 300 USD an. Als Wachstumstreiber gelten die zunehmende KI-Einführung in Unternehmen und der dadurch wachsende Bedarf an Monitoring, Fehleranalyse und Stabilitätslösungen für produktive KI-Anwendungen.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 82.27 Milliarden USD
  • Meine Meinung zu DDOG ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://goldesel.de/aktien/news/datadog-aktie-nach-buy-upgrade-fester-ai-treibt-komplexitat-und-beschleunigt-llm-observability
  • Veröffentlichungsdatum: 17.06.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
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