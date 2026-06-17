© Foto: Eric Gay - APDie neuen Optionen zeigen, wie gespalten Anleger sind. Selbst Shortseller Michael Burry hält sich von einer Wette auf den Hype fern.Der Hype um SpaceX erreicht eine neue Stufe. Nach dem größten Börsengang der US-Geschichte feierten die Optionen auf die Aktie ein Rekorddebüt und heizten die Debatte über die Bewertung des Unternehmens weiter an. Bereits am ersten Handelstag wechselten rund zwei Millionen Optionskontrakte den Besitzer. Laut der Terminbörse Cboe wurden zeitweise etwa 10.000 Kontrakte pro Minute gehandelt - ein Rekord für den Start neuer Aktienoptionen. Die Anleger setzten dabei überwiegend auf steigende Kurse. Das Verhältnis von Put- zu Call-Optionen lag bei 0,7, was auf eine …
Enthaltene Werte: US0231351067,US5949181045,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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