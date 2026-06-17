Die Interhyp nutzt im Zuge der Sofortentscheidung für Baufinanzierungen die digitale Bonitätsdatenvalidierung des FinTechs fino digital. Mit "Instant-Baufi" erhalten Kunden nach maximal 30 Minuten eine verbindliche Aussage, ob und zu welchen Konditionen die Finanzierung möglich ist. Der Vermittler privater Baufinanzierungen Interhyp setzt bei seiner Sofortentscheidung für Immobilienfinanzierungen bei der Bonitätsdatenvalidierung von Privatkunden auf fino digital. Bei dem FinTech handelt es sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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