Der Anbieter für US-Immobilienfonds US Treuhand setzt weiter auf Wachstumskurs und verstärkt sein Team: Simon Schmidt übernimmt als Direktor die Verantwortung für den Bereich Business Development. Fabian Frenz, seit 2022 im Unternehmen, steigt zum Leiter Marketing und Vertrieb auf. Personelle Änderungen bei der US Treuhand: Der Anbieter für US-Immobilienfonds hat sein Führungsteam ausgebaut. Simon Schmidt leitet als Direktor den Bereich strategische Weiterentwicklung und die Marktpositionierung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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