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Dow Jones News
17.06.2026 12:27 Uhr
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AUKTION/Bund stockt Langläufer auf

DJ AUKTION/Bund stockt Langläufer auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch zwei Anleihen mit Laufzeiten bis 2047 und 2053 um insgesamt 2,107 Milliarden Euro im Auktionsverfahren aufgestockt.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion; in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen vom 13. Mai 2026 für die 2047 fällige Anleihe und vom 19. März 2025 für die Anleihe mit Laufzeit 2053. 

=== 
Emission      3,40-prozentige Bundesanleihe mit 
          Laufzeit 15. Mai 2047 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   2,117 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  971 Mio EUR 
Marktpflegequote  29 Mio EUR 
Bid-to-cover-Ratio 2,2    (3,1) 
Durchschnittsrend. 3,40%   (3,54%) 
Wertstellung    19. Juni 2026 
 
Emission      1,80-prozentige Bundesanleihe mit 
          Laufzeit 15. August 2053 
Volumen       1,5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,447 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  1,136 Mrd EUR 
Marktpflegequote  364 Mio EUR 
Bid-to-cover-Ratio 1,3    (1,9) 
Durchschnittsrend. 3,49%   (3,08%) 
Wertstellung    19. Juni 2026 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2026 05:53 ET (09:53 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
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