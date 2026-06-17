Koblenz (ots) -Wer Versicherungen verkauft, verkauft Vertrauen. Doch wie zeigt sich das im Alltag? Zwei aktuelle Verbraucherstudien vom Juni 2026 des Kölner Analyseinstituts ServiceValue liefern Antworten - und bestätigen die Debeka gleich doppelt: Der Koblenzer Versicherer erreichte sowohl bei der Kundenberatung als auch beim Kundenservice Spitzenwerte.In der aktuellen Erhebung "Beste Kundenberatung", durchgeführt von ServiceValue in Kooperation mit dem Handelsblatt, bewerteten mehr als 15.000 Verbraucherinnen und Verbraucher insgesamt 711 Unternehmen aus 36 Branchen. Die Debeka belegte dabei den ersten Platz im Bereich "Gesundheit und Pflege" bei den Versicherern. Die Studie untersucht unter anderem die soziale und fachliche Kompetenz der Beraterinnen und Berater sowie die Qualität der Lösungsfindung.In der ebenfalls jetzt veröffentlichten Studie "Bester Kundenservice" für das SZ Institut der Süddeutschen Zeitung erzielte die Debeka als private Krankenversicherung den studienübergreifend besten Unternehmensmittelwert aller 671 bewerteten Anbieter aus 35 Branchen und erhielt das Prädikat "Höchste Servicequalität". Grundlage waren 85.436 Verbraucherurteile zu Serviceerfahrungen der vergangenen 24 Monate."Kundenservice ist mehr als nur ein Wort in der Werbung - Unternehmen müssen im Wettbewerb zeigen, dass sie ihre Kundinnen und Kunden wirklich verstehen", sagt Paul Stein, Vertriebsvorstand der Debeka.Der Wettbewerb in ihrer sehr preisgetriebenen Branche verschärfe sich, so Stein. Produkte und Konditionen gleichen sich an, Anbieter wirken zunehmend austauschbar. Gerade in der Versicherungsbranche, in der es um Gesundheit, Vorsorge, finanzielle Sicherheit und möglicherweise um eine lebenslange Kundenbindung gehe, entscheide deshalb oft nicht der Preis allein, sondern die Qualität der Beratung und des Service. "Wer im entscheidenden Moment verlässlich ist, fachlich überzeugt und individuelle Lösungen findet, schafft Vertrauen - und Vertrauen bindet langfristig stärker als jedes Werbeversprechen", so Stein.Pressekontakt:Debeka Krankenversicherungsverein a. G.Debeka Lebensversicherungsverein a. G.Debeka Allgemeine Versicherung AGDebeka Pensionskasse AGDebeka Bausparkasse AG56058 KoblenzTelefon: (02 61) 4 98 - 11 88E-Mail: presse@debeka.deInternet: www.debeka.deBesuchen Sie uns auch in sozialen Netzwerken.Unsere Adressen finden Sie hier: www.debeka.de/socialmediaPflichtangaben der Debeka-Unternehmen gemäß § 35a GmbHG / § 80 AktG:www.debeka.de/pflichtangabenOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57398/6296267