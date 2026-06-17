BloombergNEF hat seine E-Auto-Absatzprognose für 2026 publik gemacht. Die Marktforscher gehen davon aus, dass der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen vor einem weiteren Rekordjahr steht. Sie prognostizieren aber auch, dass sich das Wachstum in einigen wichtigen Märkten verlangsamt. Bei BloombergNEF (BNEF) handelt es sich um einen mit der Nachrichtenagentur Bloomberg verwandten Marktforschungsdienst. Im frisch publizierten "Electric Vehicle Outlook ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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