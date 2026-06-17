Wenige Monate vor dem Start des Altersvorsorgedepots (AVD) zum 1. Januar 2027 zeigt sich im Markt noch prozessualer und technologischer Aufholbedarf: Viele Häuser inklusive des Staats wollen ein AVD anbieten, doch ihnen fehlen einzelne Prozesselemente, um es auch zu betreiben. Vor allem das komplexe Zulagenmanagement und die Integration der dafür notwendigen Schnittstellen bereiten Schwierigkeiten, wie die Hamburger Sutor Bank aus zahlreichen Gesprächen mit Asset Managern, Vermögensverwaltern, Banken, Neo-Brokern und anderen Marktteilnehmern weiß. Die Sutor Bank entwickelt ihre bestehende Investment-as-a-Service-Plattform deshalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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