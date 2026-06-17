Serie-B-Finanzierungsrunde über 62,5 Mio. US-Dollar wurde angeführt von Camber Partners Beteiligung bestehender Investoren

Respond.io ist profitabel und erzielt einen ARR von 35 Mio. US-Dollar, ein Wachstum von 169 gegenüber dem Vorjahr und eine Gewinnmarge von 30

Mit dem frischen Kapital sollen die Expansion in Nordamerika und Europa sowie Fusionen und Übernahmen in diesen Märkten finanziert werden

Respond.io, eine Plattform für Customer Conversation Management, gab heute den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde über 62,5 Mio. US-Dollar bekannt. Angeführt wurde die Runde von Camber Partners. Endeavor Catalyst und bestehende Investoren beteiligten sich ebenfalls.

Wie unterstützt respond.io seine Kunden?

Mit Respond.io können mittelständische B2C-Unternehmen ihren Umsatz aus einem hohen Volumen an Kundenchats und -anrufen steigern. Die Plattform bündelt WhatsApp, Instagram, TikTok, Messenger, LINE, Telegram, WeChat, Sprachanrufe, E-Mail, Webchat und 16 weitere Integrationen zu einer umfassenden Lösung mit KI-Agenten, Automatisierung und CRM-Systemen. Auf diese Weise werden fragmentierte Kundengespräche zu einem starken Umsatzmotor, der realen Anforderungen an Maßstab und Komplexität gerecht wird.

Das Unternehmen betreut Branchen wie Bildung, Gesundheit, Automobil, Einzelhandel oder Touristik, in denen Kunden vor einem Kauf, einer Buchung oder einer Vertragsunterzeichnung Gespräche führen. Pro Quartal verarbeitet die Plattform zwei Milliarden Nachrichten für mehr als 10.000 Unternehmen in über 180 Ländern, darunter Toyota, British Airways, Radisson, Hertz und Decathlon.

Respond.io erzielt einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 35 Mio. US-Dollar und verzeichnet ein Wachstum von 169 gegenüber dem Vorjahr bei einer Gewinnmarge von 30 %. Das Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 27001, erfüllt die Anforderungen der DSGVO und ist offizieller Meta Business- sowie TikTok-Marketingpartner.

Warum respond.io auf Camber Partners setzt

Die Finanzierung wurde von Camber Partners angeführt, einer in New York City ansässigen Growth-Equity-Gesellschaft, die pro Jahr nur in eine überschaubare Zahl kapitaleffizienter Softwareunternehmen investiert. Zum Pre-Fund-Portfolio zählen Dropbox, PandaDoc und Pipedrive. Camber bringt eine enge operative Begleitung in seine Partnerschaften ein, unter anderem in den Bereichen Go-to-Market, Data Science und Talent. Die Partnerschaft mit dem US-Unternehmen, das über Erfahrung auf dem europäischen Markt verfügt, passt perfekt zu den geografischen Expansionsplänen von respond.io.

"Schon bei den ersten Gesprächen wurde deutlich, was uns verbindet", berichtet Gerardo Salandra, CEO und Mitgründer von respond.io. "Wir haben respond.io über neun Jahre hinweg in Märkten aufgebaut, die von Wettbewerbern gemieden wurden, und waren dabei rentabel. Camber Partners und die anderen Investoren haben uns unterstützt, weil sie unsere Sprache sprechen: echter Product-Market Fit, starke Unit Economics und ein Unternehmen, das Kapital aufnimmt, um zu wachsen nicht, um zu überleben."

"Respond.io hat neun Jahre lang eine Infrastruktur für anspruchsvolle, KI-gestützte Kundengespräche aufgebaut und dabei in verschiedenen Märkten Gewinne erzielt. Das Unternehmen verfügt über ein herausragendes Team, das mithilfe von KI hohe Wachstumsraten erzielt hat. Wir sind fest davon überzeugt, dass respond.io hervorragend aufgestellt ist, um in dieser Kategorie weltweit eine führende Rolle einzunehmen", so Scott Irwin, Gründer und Partner bei Camber Partners.

Von der Omnichannel-Inbox zur nativen KI-Infrastruktur

Respond.io wurde 2017 ins Leben gerufen, um ein ganz einfaches Problem zu lösen: Kunden nutzten zunehmend Messaging-Apps, doch Unternehmen haderten mit der Beantwortung von Anfragen über unterschiedliche Kommunikationskanäle. Das Gründungsteam entwickelte eine Plattform, die fragmentierte Konversationen mithilfe von Automatisierung und Weiterleitung auf einer einzigen Plattform zusammenführte.

Mit der Weiterentwicklung der Frontier-LLMs erkannte das Team, dass autonome Agenten auf diesem Fundament aufbauen mussten, um beratungsintensiven Unternehmen eine starke Umsatzsteigerung zu ermöglichen. Über viele Jahre hinweg hatte Respond.io die erforderliche Infrastruktur aufgebaut alle wichtigen Messaging-Kanäle, Sprache, E-Mail, CRM-Integrationen und Compliance-Kontrollen und dabei die operative Tiefe erworben, die nur aus jahrelanger Erfahrung mit großen Volumen an Kundengesprächen entstehen kann. Dadurch konnte das Unternehmen native KI-Technologien auf den Markt bringen, die konkrete Geschäftsanforderungen effektiv adressieren.

Dieser Vorteil ist struktureller Natur und wächst mit der Zeit. Die Verarbeitung von Gesprächsdaten in einem Umfang, der den aller vergleichbarer Plattformen übertrifft, schafft ein Daten-Flywheel: aggregierte Erkenntnisse, wie Unternehmen KI für volumenstarke Messaging-Umgebungen einsetzen, welche Muster funktionieren und welche Sonderfälle herausfallen. Diese Erkenntnisse fließen kontinuierlich in die Entwicklung und Verbesserung der KI-Funktionen von respond.io ein. Neuere oder weniger ausgereifte Plattformen, die dieselben Frontier-Modelle nutzen, können diese Erfahrungswerte nicht einfach nachbilden und bei KI-getriebenen Volumina auch keine vergleichbare Verfügbarkeit von 99,999 garantieren. Heute interagieren die KI-Agenten von Respond.io täglich mit Tausenden von Leads, prüfen sie, schließen B2C-Verkäufe autonom ab und übergeben sie an menschliche Mitarbeitende mit vollem Kontext für Sonderfälle.

Das Innovationstempo von respond.io überzeugte einige der führenden Partner des Ökosystems. Meta und TikTok haben sich für respond.io entschieden, um die WhatsApp Business Calling API, TikTok Business Messaging und TikTok Messaging Ads frühzeitig einzuführen. Damit ist respond.io eine der wenigen Plattformen, die End-to-End-Integrationen sowohl für Messaging als auch für Anrufe anbieten.

"Die meisten Unternehmen betrachten Kundengespräche nach wie vor als Kostenfaktor, den es zu verwalten gilt. Die erfolgreicheren Unternehmen erkennen diese Gespräche als Umsatzkanal und automatisieren alles, was keine menschliche Mitwirkung erfordert. So können sich Mitarbeitende auf die Bereiche konzentrieren, in denen sie den größten Mehrwert schaffen", erklärt Salandra. "Wir erleben das tagtäglich bei unseren Kunden. Unsere Fallstudien zeigen, dass KI-Agenten 600 mehr Leads verarbeiten und Konversionsraten von bis zu 84 erreichen."

Expansion nach Nordamerika und Europa

In APAC, LATAM und EMEA, wo Mobile Messaging der wichtigste Vertriebskanal ist, hat Respond.io eine führende Position in seiner Kategorie aufgebaut und dabei die Gewinnzone erreicht. Das Kapital aus der jüngsten Finanzierungsrunde soll die Expansion des Unternehmens in Nordamerika und Europa beschleunigen. Dort gewinnt Social Commerce über TikTok, Instagram und WhatsApp weiter an Dynamik, und immer mehr mittelständische B2C-Unternehmen führen exakt jene umsatzkritischen Kundengespräche, die respond.io bereits seit Jahren unterstützt.

"Der Markt für Customer Conversation Management befindet sich an einem Wendepunkt", erläutert Salandra. "Nordamerika und Westeuropa sind dabei, Kundenkonversationen als Wettbewerbsvorteil zur Umsatzgenerierung zu nutzen, und greifen dabei auf ähnliche Workflows zurück, die wir bereits in Märkten entwickelt und erprobt haben, in denen dieser Wandel begonnen hat. Wir wissen, wie wir diese Unternehmen optimal unterstützen können, und nach dieser Finanzierungsrunde verfügen wir nun über die Mittel, um sie noch schneller zu erreichen."

Reid Hoffman, Mitbegründer von LinkedIn und Vorsitzender von Endeavor Catalyst, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, in dieser neuen Finanzierungsrunde in respond.io zu investieren. Respond.io ist genau die Art von Unternehmen, deren Entwicklung wir mit Stolz fördern: Gründer, die in aufstrebenden Märkten eine tragfähige Infrastruktur aufbauen und diese auf die größten Wirtschaftsräume der Welt ausweiten. Wir sind sehr erfreut, sie als Mitglied der Endeavor Catalyst-Familie unterstützen zu dürfen!"

Über respond.io

Respond.io ist eine Plattform für Customer Conversation Management, die Messaging, Anrufe, E-Mail und CRM zusammenführt, um mittelständischen B2C-Unternehmen dabei zu helfen, Kundengespräche als Umsatzquelle zu erschließen. Die Plattform verarbeitet zwei Milliarden Nachrichten pro Quartal für mehr als 10.000 Unternehmen in über 180 Ländern und Regionen bei einer Plattformverfügbarkeit von 99,999 %. Respond.io ist nach ISO 27001 zertifiziert, DSGVO-konform und offizieller Meta Business Partner sowie TikTok Marketing Partner. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia, und nahm 2022 in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 7 Mio. US-Dollar auf. Weitere Informationen finden Sie unter https://respond.io.

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